Gold für Jaworski und Silber für Quarata

Mit der Staffel erfolgreich: Nele Jaworski und Louis Quarata starteten am Donnerstagmorgen bei der U20-EM der Leichtathleten in Jerusalem bei den Staffelläufen für das deutsche Team. Und anders als an den Vortagen, als ihre guten Leistungen bei den Sololäufen nicht mit Edelmetall belohnt wurden (wir berichteten), gab es am Donnerstag einiges zu bejubeln.

Medaillen für Quarata und Jaworski

Quarata ging für Deutschland in der viermal 400-Meter-Staffel an den Start. Im Vorlauf wurde der schnelle Athlet des VfL Wolfsburg noch geschont. Die Staffel qualifizierte sich souverän für das Finale, in dem dann Quarata ins Rennen geschickt wurde. In einem sehr engen Lauf sprang am Ende der 2. Platz für die deutsche Staffel heraus: Louis Quarata ist Vize-Europameister!

Noch besser lief es für Quaratas Vereinskollegin Nele Jaworski mit der viermal 100-Meter-Staffel. Für den Endlauf qualifizierten sich die Deutschen problemlos. Das Finale kostete deutlich mehr Körner. Das Quartett holte alles aus sich heraus und absolvierte die 400 Meter letztlich schneller als die starke Konkurrenz. Gold für Deutschland! Nele Jaworski vom VfL Wolfsburg ist Europameisterin!

Für beide nimmt die Europameisterschaft so also ein sehr gutes Ende, nachdem es in den Einzelwettbewerben trotz guter Leistungen nicht für eine dementsprechend gute Platzierung gereicht hatte.

red

