MTV Wolfenbüttel II und Asse-Kicker mit klaren Erfolgen

Die Fußball-Bezirksliga hat ihren Auftakt am vergangenen Wochenende gefeiert. Doch nicht alle Wolfenbütteler Teams waren schon im Einsatz. Zwei nutzten daher den Sonntag, um ihre letzten Tests zu absolvieren, bevor es auch für sie ernst wird. Diese Generalproben haben der MTV Wolfenbüttel II und der FC Blau-Gelb Asse mit klaren Siegen bestanden. Auch einige Nordharzligisten haben ihre letzten Tests vor den Erstrundenpartien im Kreispokal bestritten.

MTV Wolfenbüttel II – SV Calberlah 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Böder (7.), 2:0 Joe (34.), 3:0 Plünnecke (52.), 4:0 Feldmann (62.), 5:0 Plünnecke (86. Elfmeter), 5:1 Lehrbass (90.).

Als zweite Mannschaft im Bezirkspokal nicht dabei, am ersten Spieltag der Bezirksliga spielfrei – die MTV-Reserve wartet noch immer auf ihren ersten Pflichtspieleinsatz. Am kommenden Sonntag ist es so weit, dann empfangen die Wolfenbütteler den TSV Üfingen.

Die Generalprobe dafür ist geglückt. Gegen den SV Calberlah aus der Bezirksliga-Staffel 1 fuhren die Lessingstädter einen deutlichen Testspielsieg ein. „Das war noch mal ein positives Erlebnis für uns, bevor es am Wochenende losgeht“, stellte MTV-Trainer Christian Kaselowsky fest. „Man hat gesehen, dass wir, wenn wir wollen und alle da sind, einen richtig guten Ball spielen können.“ Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, teilweise betrieb der MTV jedoch Chancenwucher. Auch körperlich müssten einige der Wolfenbütteler noch zulegen, sagte Kaselowsky. „Wir müssen daran arbeiten, dass wir alle auf den gleichen Stand bekommen.“

Wichtig war auch, dass die MTV-Reserve erstmals voll besetzt war. „In den vorherigen Testspielen mussten wir uns Unterstützung aus der ,Dritten’ holen. Diesmal haben wir nur mit unseren eigenen Leuten gespielt“, sagte Kaselowsky, dessen spielender Co-Trainer Joscha Plünnecke zwei Tore erzielte. „Das Zusammenspiel zwischen uns läuft sehr gut. Das ist ein guter Mix“, befand der 26-jährige Cheftrainer der MTV-Reserve.

BV Germania Wolfenbüttel II – FC Blau-Gelb Asse 1:6 (1:5). Tore: 0:1 Busemann, 0:2 Wilke, 0:3, 0:4 Reinboth, 0:5 Kraft, 1:5 n. gem., 1:6 Busemann (Minuten n. gem.).

Auch der Bezirksliga-Aufsteiger aus den Asse-Dörfern Groß Denkte, Remlingen und Wittmar war zum Ligaauftakt spielfrei. Vor der Zweitrundenpartie im Bezirkspokal am Mittwoch gegen den SV Lengede (19 Uhr in Remlingen) testeten die FC-Kicker beim Nordharzliga-Aufsteiger von der Schweigerstraße, der BVG-Reserve, wo der ehemalige Asse-Mitspieler Dennis Keihe als Trainer agiert. Mit 6:1 gewannen die Asse-Kicker das Spiel klar, zeigten dabei aber „Licht und Schatten“, wie Blau-Gelb-Coach Michael Grahe betonte. „In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner stets unter Druck gesetzt und sind auch früh in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas zu lässig agiert“, beschrieb Grahe die zwei Gesichter seiner Mannschaft. „Insgesamt haben wir das Spiel aber über 90 Minuten dominiert. Dass wir eine Liga höher spielen, hat man gesehen. Trotzdem ist aber noch viel Luft nach oben“, so Grahe.

SV Fümmelse – VfB Rot-Weiß Braunschweig 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Manneh (10.).

Der Bezirksliga-Absteiger Fümmelse musste gegen den Braunschweiger Kreisligisten eine Not-Elf aufbieten. Trainer Daniel Gustedt stand selbst von Anfang an auf dem Platz. „Wir haben viele Verletzte und Angeschlagene. Da wollten wir nichts riskieren“, sagte Gustedt. Das sei auch der Grund, warum die Fümmelser ihren letzten Test, der für den heutigen Dienstag beim TSV Vordorf eingeplant war, abgesagt haben.

Das Ergebnis gegen Rot-Weiß sei nebensächlich gewesen. Im Kreispokal am kommenden Sonntag gegen den Nordharzklassisten TSG Jerstedt werde Gustedt sich seine Startelf neu zusammenbauen müssen. „Unsere Priorität liegt aber ganz klar auf dem Ligastart eine Woche später gegen die SG Sickte/Hötzum“, betonte Gustedt.

SG Sickte/Hötzum – TV Mascherode 2:5 (2:3). Tore: 0:1 Müller (5.), 1:1 Diedrichs (8.), 1:2 Weber (22.), 2:2 Diedrichs (27.), 2:3 Burgdorf (37.), 2:4 Himstedt (58.), 2:5 Bacsa (90.+1).

SG Achim/Börßum/Hornburg – FC Germania Bleckenstedt II 10:0 (4:0). Tore: 1:0 T. Wilkens (8.), 2:0 Vöster (28.), 3:0 F. Wilkens (35.), 4:0 Bätz (43.), 5:0 T. Wilkens (53.), 6:0 Bätz (57.), 7:0 Heuer (66.), 8:0 Nagelschmidt (71.), 9:0 Blume (85.), 10:0 Bätz (88.).

Die SG gehört in der kommenden Nordharzliga-Saison wohl zu den Mannschaften, die um die vorderen Plätze mitspielen werden. Den Test gegen den Nordharzklassisten aus Salzgitter nutzten die Börßumer, um sich in Torlaune zu bringen. Christopher Bätz netzte gleich dreimal ein.

TSV Üfingen II – SV Wendessen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Künne (22.), 0:2 Kowalski (83.).

