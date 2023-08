Deniz Dogans Kader dünnt weiter aus

Wolfenbüttel. Der MTV Wolfenbüttel muss zum Start in der Liga auf zahlreiche Spieler verzichten. Zu Gast ist am Samstag der Vorjahresaufsteiger Lehndorfer TSV.

Jetzt zählt’s: Die Ergebnisse der Vorbereitungswochen sind Makulatur. Der zweite Platz beim Wolters Cup in Rothemühle: vergessen! Das Erstrunden-Aus im Bezirkspokal: abgehakt! Am Samstag (17 Uhr) steigt Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel, letztjähriger Doppel-Vize in Meisterschaft und Bezirkspokal, in die neue Punktspiel-Saison ein. Zu Gast auf der MTV-Anlage an der Halberstädter Straße ist der Vorjahresaufsteiger Lehndorfer TSV.

Die Hiobsbotschaft der Woche kam von Johannes Patz: Der 26-Jährige hatte sich vor Wochenfrist im Pokalspiel gegen die Freien Turner Braunschweig (0:1) bei einem Sturz das linke Handgelenk gebrochen. Der ballsichere und in der Defensive flexibel einsetzbare Linksfuß ist bereits am Dienstag operiert worden. Patz dürfte dem MTV in der Anfangsphase der Saison für mindestens sechs Wochen fehlen. Somit wird die linke Defensivseite zur Sorgenposition des MTV.

Kein Risiko bei Queißer, Göwecke kehrt zurück

Neben Patz fällt mit Carl Stöver (Urlaub) der nächste Linksverteidiger aus. Er ist ebenso im Urlaub wie Mittelfeldantreiber André Linek. Die Liste der Ausfälle setzt sich mit Torjäger Linus Queißer fort, der an einem Muskelfaserriss laboriert. „Bei ihm werden wir nicht zu früh etwas riskieren, sonst fällt uns Linus womöglich noch länger aus“, sagt MTV-Trainer Deniz Dogan. Jonas Klöppelt (Sprunggelenk) bleibt in Wartestellung, Yannick Könnecker (muskuläre Probleme) trainierte zumindest wieder leicht mit. Immerhin: Kapitän Nils Göwecke ist aus dem Urlaub zurück, er rutscht wieder ins Team.

Ihre Leistung beim Pokal-Aus haben die Wolfenbütteler analysiert. Die wichtigsten Erkenntnisse, so Dogan: „Wir müssen ein klares vertikales Spiel aufziehen, mehr Tiefenläufe, mehr Tempo zeigen. Und wir brauchen Geduld, denn Lehndorf wird wie die Turner defensiv stehen und auf Konter lauern.

