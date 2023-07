SV Fümmelse überrascht gegen Landesliga-Aufsteiger

Nordharzligist SV Fümmelse (in Blau, am Ball Marvin Tetzel) setzte sich in seinem Testspiel gegen Neu-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt überraschend mit 2:0 durch.

Zwei Testspielsiege binnen nicht einmal 18 Stunden, zudem ein bestens aufgelegter Torjäger – es läuft derzeit in der Vorbereitung rund bei Fußball-Nordharzligist SV Kissenbrück. Bezirksliga-Absteiger SV Fümmelse überzeugte mit einem 2:0-Sieg gegen Landesliga-Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt. So richtig torhungrig präsentierten sich die Nordharzliga-Neulinge BV Germania Wolfenbüttel II (5:0 beim FC Blau-Gelb Asse II) und SG Sickte/Hötzum, der den RSV Braunschweig II mit einer 14:1-Abfuhr auf die Heimreise schickte.

TSV Lochtum – SV Kissenbrück 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Özdemir (51.), 1:1 Wagner (52.), 1:2, 1:3 Bomba (58., 65.).

SV Kissenbrück – TSG Bad Harzburg II 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Özdemir (3.), 2:0 Fitzner (16.), 2:1 Göppert (36.), 3:1, 4:1 Bomba (52., 56.), 5:1 Winkler (68.).

Die Entscheidung im Lochtum-Spiel zugunsten der Kissenbrücker fiel binnen weniger Minuten in der zweiten Halbzeit. Torjäger Chris-Kevin Bomba machte mit einem Doppelschlag alles klar für den SVK beim Bezirksliga-Absteiger. Bomba war bereits am Abend zuvor beim 5:1 gegen Bad Harzburgs Reserve zweimal erfolgreich gewesen, auch in dieser Partie hatte der Goalgetter unmittelbar nach dem Seitentausch zugeschlagen.

FC Blau-Gelb Asse II – BV Germania Wolfenbüttel II 0:5 (0:0). Tore: 0:1 Sacher (63.), 0:2 Scheffer (67.), 0:3 Vorbusch (71.), 0:4 Sacher (73.), 0:5 Khalid (84.).

BV Germania Wolfenbüttel II – SC 18 Harlingerode 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Knackstedt (48.).

Germanias „Zweite“ testete in der heißen Phase der Vorbereitung gleich zweimal innerhalb von weniger als 48 Stunden. Gegen die Reserve von Blau-Gelb Asse schossen die Wolfenbütteler alle fünf Tore im zweiten Durchgang. Ebenfalls nach der Pause wurde die Partie gegen Bezirksliga-Aufsteiger Harlingerode entschieden – allerdings nur durch einen Treffer zugunsten des Teams vom nördlichen Harzrand.

SV Fümmelse – FC Türk Gücü Helmstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Metin (15.), 2:0 J. Wohlfart (66.).

Bezirksliga-Absteiger Fümmelse kam etwas überraschend zum Sieg gegen den Landesliga-Neuling aus Helmstedt, dem allerdings etliche Stammkräfte fehlten. Sercan Metins frühen Führungstreffer verteidigten die zwei Klassen tiefer angesiedelten Gastgeber beherzt. Und es kam noch besser für den SVF: Nach einem Konter spitzelte Jonas Wohlfart den Ball in der 66. Minute an Türk-Gücü-Keeper Kevin Popko vorbei zum 2:0 in die Maschen. Dabei blieb es, die Fümmelser brachten die Führung mit etwas Glück und viel Geschick über die Runden.

SG Sickte/Hötzum – RSV Braunschweig II 14:1 (4:0). Tore: 1:0 Beddies (18.), 2:0 Schilf (35.), 3:0 Chromik (39.), 4:0 Multerer (44.), 4:1 Dinc (46.), 5:1, 6:1 Schwieger (48., 52.), 7:1 Bandekow (58.), 8:1 Diedrichs (61.), 9:1 Curland (66.), 10:1 Bandekow (68.), 11:1, 12:1, 13:1, 14:1 Behre (71., 74., 77., 79.).

Klare Sache für den Nordharzligisten Sickte/Hötzum gegen die in der 2. Kreisklasse spielenden Gäste. Erstaunlich: Leandro Behre benötigte in der Schlussphase nur 9 Minuten für 4 Tore in Folge.

jk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de