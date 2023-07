Nordharzligist SV Wendessen wies seine gute Frühform auch im Testspiel am Sonntag gegen Bezirksligist SG Roklum-Winnigstedt nach. Nach fulminanten ersten 45 Minute (5:1) siegte Wendessen am Ende mit 6:4.

SV Wendessen – SG Roklum-Winnigstedt 6:4 (5:1). Tore: 1:0 Kerler (12.), 2:0 Fakhreldine (17.), 3:0 Winter (18.), 4:0 Gos (23.), 4:1 Germer (28.), 5:1 Wicht (34.), 5:2 M. Grabowski (60.), 5:3 Osagie Osagie (82.), 6:3 Winter (90.), 6:4 Stahlmann (90.+1).

Tag der offenen Tore in Wendessen: Der gastgebende Nordharzligist kannte in Halbzeit 1 nur einen Weg – den nach vorne. Nach 23 Minuten und einer 4:0-Führung für den SVW bahnte sich für den Bezirksligisten aus Roklum eine deftige Abfuhr an. Die erneut nur mit kleinem Aufgebot angetretenen Roklumer betrieben nach dem Seitentausch zumindest die kosmetische Korrektur der Niederlage, an der sich sogar der eingewechselte Ersatztorhüter Leon Stahlmann beteiligte.

MTV Wolfenbüttel II – BSC Acosta I 0:2 (0:2). Tore: 0:1 (22.), 0:2 (26.).

Landesliga-Absteiger Acosta besaß vor der Pause ein klares Chancenplus und schoss Mitte des ersten Durchgangs entsprechend die beiden spielentscheidenden Tore. „Es hätte zur Pause aus unserer Sicht auch 0:4 stehen können“, sagte MTV-Coach Christian Kaselowsky, der seinem Keeper Marco Lehne ein Sonderlob erteilte. „Ohne ihn wäre es deutlicher geworden.“Erst nach dem Seitentausch fingen sich die Meesche-Kicker, erarbeiteten sich vielversprechende Chancen, trafen aber das Tor nicht mehr.

SG Watenbüttel/Völkenrode – MTV Schandelah-Gardessen 1:2 (0:1).

Tore: 0:1 Moslehner (16.), 1:1 (58.), 1:2 Benker (86.).

„Der Sieg geht in Ordnung, ich will unsere Leistung aber nicht bewerten“, erklärte Schandelahs Co-Trainer Sven Wessels. Den Gästen fehlten insgesamt 13 Spieler, zumeist, weil sie sich im Urlaub befinden oder verletzt sind. Gastgeber Watenbüttel habe es seiner Mannschaft über weite Strecken sehr schwer gemacht, ins Spiel zu finden. „Allerdings haben wir uns sehr oft auch nicht sonderlich geschickt angestellt“, sagte Wessels.

FC Blau-Gelb Asse – BSC Acosta II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 (35.), 0:2 (42.), 1:2 Ali (84.). „Es bleibt viel Luft nach oben“, sagte Asse-Trainer Michael Grahe. Sein Team habe sich zwar verbessert, aber noch nicht gut genug präsentiert. Grahe: „Wir haben viel Nachholbedarf.“

