Salzdahlum legt ein fast blitzsauberes Testspiel hin

Es bedurfte schon eines gehörigen Weckrufs von Trainer Jens Hueske zu Beginn der zweiten Halbzeit, sonst wäre das Testspiel zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten MTV Salzdahlum und TSV Üfingen nach einer 2:0-Pausenführung des MTV in den zweiten 45 Minuten ohne große Höhepunkte dahingeplätschert.

Hueskes Rufe verhallten offenbar nicht ungehört in den Ohren seiner Jungs, denn die beendeten nach schleppenden 15 Anfangsminuten in Hälfte 2 ihr Ball-Quergeschiebe und suchten wieder konsequent den Vorwärtsgang. Der Lohn: Am Ende sprang ein 5:0-Sieg für die Gastgeber heraus, die ihren Gästen allerdings nur den Kunstrasenplatz als Spielfläche bieten konnten. Der Rollrasen in den Strafräumen des Salzdahlumer A-Platzes war wegen fehlender Bewässerung noch nicht gänzlich angewachsen.

Am Sonntag geht’s für Salzdahlum in den MKN-Sportpark

Aus diesem Grund tauschen die Salzdahlumer am Sonntag auch das Heimrecht mit dem BV Germania Wolfenbüttel. Das Testspiel der beiden Nachbarn steigt von 15 Uhr an im MKN-Sportpark beim BVG.

Gegen die Kanal-Kicker aus Üfingen bescheinigte Hueske seiner Mannschaft „eine gute Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir gute Abstände in unserem Spiel.“ Die einzigen Kritikpunkte des MTV-Trainers: „Bis zur Pause haben wir für meinen Geschmack zu viele Kopfballduelle verloren, darüber müssen wir sprechen.“ Und nach dem Seitenwechsel gab es das aus Hueskes Sicht unnötige Hin- und Hergeschiebe des Balles. Aber zumindest diesen Missstand konnte der Trainer noch während des Spiels korrigieren. Hueske: „Das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können.“

Tore: 1:0 Cavelmann (28.), 2:0 Syfus (37.), 3:0 Prill (61.), 4:0 Redl (63.), 5:0 Hennecke (90.).

