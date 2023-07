Brome/Vorsfelde. Der Oberligist aus der Eberstadt bestreitet am Mittwoch beim Gifhorner Bezirksligisten sein viertes Testspiel der Saisonvorbereitung.

Bislang hat der SSV Vorsfelde (im Bild Lennart Schmidt) eine makellose Testspielbilanz. Das soll auch nach der Partie in Brome so bleiben.

Fußball Vorsfeldes „zweiter Anzug“ erhält seine Chance in Brome

Die Testspielbilanz von Fußball-Oberligist SSV Vorsfelde ist nach drei absolvierten Begegnungen makellos: Mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 16:4 befindet sich die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel auf einem sehr guten Weg. Am Mittwoch geht’s für die Eberstädter von 19 Uhr an beim Bezirksligisten FC Brome mit dem nächsten Formcheck weiter.

Schon in der Vorbereitung auf den Landesliga-Start im vergangenen Jahr hatte der SSV bei den „Burgherren“ seine Visitenkarte abgegeben. Damals siegten die Vorsfelder mit 4:1. Nun geht es für die Strehmel-Elf erneut nach Brome, diesmal aber als Oberligist.

Der SSV war mit einem 26-Mann-Kader in die Vorbereitung gestartet. Derzeit seien aber viele Stammkräfte im Urlaub – die Chance für die Reservisten: „Gegen den FC werden diejenigen spielen, die bisher nur wenig zum Zuge gekommen sind“, erklärt der SSV-Coach und fordert: „Die Akteure aus der zweiten Reihe sollen zeigen, dass sie in die Startelf wollen. Ich werde genau hingucken, wer sich für das erste Pflichtspiel beim SV Ramlingen-Ehlershausen aufdrängt.“ Die Partie im Niedersachsen-Pokal steigt am 29. Juli (15 Uhr).

