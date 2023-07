Ehmen behauptet sich gegen Landesligist TSC Vahdet

Das ist schon etwas mehr als ein Achtungserfolg für den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Ehmen. Dem etablierten Fußball-Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig trotzte das Team von Trainer Toni Renelli ein 3:3 (2:2) ab.

„Wir standen sehr kompakt und haben dann aber mit Ball auch gute Lösungen gefunden“, freute sich Renelli über den Auftritt seiner Mannschaft. Dem frühen Rückstand (2. Minute) ließ Gbandes Yves Sinze in der 17. Spielminute den Ausgleich folgen. Es dauerte indes nicht lange, da musste der TSV den nächsten Rückstand verkraften (26.). Doch wieder war es Sinze, der für die Ehmer die richtige Antwort parat hatte (37.). 2:2 – zugleich auch der Pausenstand.

Gbanes Yves Sinze schlägt auch ein drittes Mal zu

Die zweite Hälfte verlief im Grunde wie die erste. Ehmen zog sich zurück, machte die Räume eng und setzte dann auf die Umschaltmomente, die die Gastgeber mutig vertrugen. Dieser Mut wurde dann auch mit dem 3:2 belohnt (50.). Torschütze: Gbandes Yves Sinze. Mit seinen drei Treffern war er natürlich der Mann des Spiels für den TSV. Mit zunehmender Spieldauer ging Ehmen allerdings die Puste aus, und der Landesligist schlug noch einmal zurück (67.).

Für die Renelli-Elf geht es schon am Montag ab 18 Uhr beim Autohaus-Kühl-Cup in Calberlah weiter. In der Gruppe A bekommt sie es mit Bezirksligist MTV Isenbüttel und Landesligist VfL Wahrenholz zu tun. „Das sind die Gegner, mit denen wir uns messen wollen. Wir wollen den nächsten Schritt machen – und am Freitag wieder nach Calberlah fahren“, erklärt Renelli mit Blick auf den dann stattfindenden Finaltag.

