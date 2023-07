SV Wendessen verkauft sich gegen Regionalligist Barmke teuer

Der erste Testlauf war ein recht vielversprechender – auch, wenn es am Ende eine 0:3 (0:1)-Niederlage setzte. Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen verkauften sich am Sonntagnachmittag auf eigenem Platz gegen den TSV Barmke über weite Strecken sehr teuer, quittierten gegen den klassenhöheren Regionalligisten aber eine 0:3 (0:1)-Niederlage.

SVW-Trainer Marcel Döring zeigte sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saisonvorbereitung einverstanden mit dem Auftritt seines Teams. „Es war für uns ein sehr guter erster Test gegen einen Top-Gegner.“ Seine Mannschaft sei sehr diszipliniert aufgetreten. „Lange Zeit waren wir auch gut in den Zweikämpfen.“ Einen eigenen Treffer hätte er seiner Elf gegönnt, doch die kam in 90 Minuten nur zweimal wirklich gefährlich vor das Barmker Gehäuse.

In der 15. Minute hatte der SVW von einem Ballverlust Barmkes profitiert. Gesa Radtke – eine von fünf Neuzugängen in der Wendesser Startelf – lief in die Tiefe und bediente Gina Fricke, die, leicht bedrängt, den Ball knapp über den Querbalken setzte. Nur zwei Minuten später ein ähnliches Muster: Ballverlust Barmke, Doppelpass Fricke und Radtke, die den Ball an den linken Außenpfosten setzte.

Barmke führt früh, bis zur Pause bleibt’s beim 1:0

Zu diesem Zeitpunkt führten die Barmkerinnen bereits. Johanna Bartel war bis zur Grundlinie durchgedrungen und hatte im Zentrum mit Ziska Völker eine gewünschte Abnehmerin für ihre Vorlage gefunden – das 1:0 (9.). Rund ein halbes Dutzend weiterer Torabschlüsse des Regionalligisten folgten in Halbzeit 1 – zumeist nach wiederkehrendem Muster: Dribbling bis zur Grundlinie, Pass in den Rücken der Abwehr, Torabschluss. Doch entweder fehlte es den Gästen an Präzision oder aber, so geschehen in der 43. Minute bei Völkers Versuch aus neun Metern, SVW-Torfrau Friederike Lau stand den Barmkerinnen im Weg.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Wendesserinnen in Lauerstellung. Das Problem: Für schnelle und präzise Umschaltmomente fehlte es der Döring-Elf mit zunehmender Spielzeit an Kraft und Konzentration. Lina Jackwerth per Sonntagsschuss (64.) und Johanna Bartel (70.), die flach ins Eck traf, machten den standesgemäßen 3:0-Erfolg für den Favoriten perfekt.

SVW: Lau – Fuchs, Kraus, Borchert, Heidrich, Bölsing, Fricke, Prießnitz, Radtke, van den Heuvel, Klein. Eingewechselt: L. Heidrich, Böndel (beide 48.), Pollak (70.), Bleich, Ahrens (beide 85.).

Tore: 0:1 Völker (8.), 0:2 Jackwerth (64.), 0:3 Bartel (70.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de