Germania kämpft in Barsinghausen um den Aufstieg

Die C-Jugendfußballer des BV Germania Wolfenbüttel hatten lange Zeit Ungewissheit – doch jetzt steht fest: Sie spielen am kommenden Wochenende um den Aufstieg in die Regionalliga. Die

A-Junioren des MTV gewinnen ihr letztes Landesliga-Spiel der Saison, die sie auf dem undankbaren zweiten Platz abschließen.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – MTV Wolfenbüttel 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Coskun (3.), 0:2 Vollbrecht (19.), 0:3 Schmiedel (45.+1).

„Das Spiel war schon zur Halbzeit entschieden. Wir hatten mehrere gute Spielzüge und haben drei davon genutzt“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Nach der Pause haben die Gäste einen Gang zurückgeschaltet und die Führung verwaltet.

BV Germania Wolfenbüttel – JFV Eichsfeld 5:0 – Wertung, die Gäste sind nicht angetreten.

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 5:3 (2:2). Tore: 1:0 Fricke (8.), 2:0 Freitag (14. Elfmeter), 2:1 Werner (23.), 2:2 Biermann (40.+2), 2:3 Krüger (43.), 3:3 Fricke (50.), 4:3 Knackstedt (58.), 5:3 Kraeft (76.).

„Ein schöner Abschluss“ war es laut Henrik Hagemann, für den es die letzte Partie als MTV-Trainer war. „Wir waren hochmotiviert und wollten unbedingt zeigen, dass wir auch einen Topgegner besiegen können“, sagte der Coach. Nach Rückstand haben die Wolfenbütteler noch mal ordentlich Energie aufs Feld gebracht. Das 5:3 erzielte der nominelle Torwart Janne Kraeft, der 20 Minuten als Stürmer spielen durfte. „Wir haben beim MTV unsere beste B-Jugend-Saison überhaupt gespielt und sind sehr zufrieden“, erklärte Hagemann.

BVG Wolfenbüttel – JFV 37 Göttingen 1:22 (1:5). Das Schlusslicht kassierte am letzten Spieltag seine höchste Saisonniederlage. Nils Baumann erzielte den Ehrentreffer für Germania in der 17. Minute.

C-Junioren, Landesliga

BVG Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 5:0. Wertung, die Gäste sind nicht angetreten.

Ein dramatisches Wochenende durchlebte die U15 des BV Germania. Die Nachricht, dass Northeim nicht antreten würde, „kam am Freitagabend während unseres Mannschaftsabends“, berichtete BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. Im Kampf um Platz 2 und die damit verbundene Teilnahme an der Niedersachsenmeisterschaft konnten die Germanen nur noch hoffen, dass der Konkurrent MTV Gifhorn nicht höher als 5:0 gewinnt. Doch die Gifhorner trafen in ihrem Spiel gegen SSV Vorsfelde kurz vor Schluss zum 6:0, womit der BVG die Landesliga-Saison auf Platz 3 beendete. Niedergeschlagenheit herrschte bei Germania– dann aber die unerhoffte Wendung: „Später haben wir die Nachricht bekommen, dass der MTV Gifhorn gar nicht für die Regionalliga gemeldet hat“, berichtete Fahlbusch. Somit spielen die Germanen am kommenden Wochenende in Barsinghausen um den Aufstieg.

VfB Peine – MTV Wolfenbüttel 7:0. Die Niederlage sei „um zwei, drei Tore zu hoch“ ausgefallen, sagte Bert König, für den es das letzte Spiel als MTV-Coach war. „Peine war fußballerisch schon ein bisschen besser, wir haben aber auch Chancenwucher betrieben, Pfosten und Latte getroffen“, berichtete König. Spätestens nach dem 0:3 habe die Gegenwehr des MTV deutlich nachgelassen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de