5:4 für den MTV – Stadtderby bietet wildes Tore-Spektakel

Linus Queißer (links, in Blau) trifft zum zwischenzeitlichen 4:2, das 100. Saisontor des MTV. Das Jubiläumstor dürfte den Torjäger eine Kiste Bier für seine Teamkollegen kosten.

Die Unzufriedenheit stand Deniz Dogan ins Gesicht geschrieben. Zehn Minuten lang redete der Trainer des Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel im Anschluss an das Stadtderby gegen den BV Germania noch auf dem Rasen im Kreis auf seine Jungs ein. Zwar stand vor 409 zahlenden Zuschauern unter dem Strich ein 5:4 (3:2)-Heimsieg seines MTV, doch das interessierte den 43-Jährigen in diesem Moment nur am Rande. Ihn wurmte die Defensivleistung seiner Elf gegen den „So-gut-wie-Absteiger“ von der Schweigerstraße.

MTV-Trainer Dogan fordert mehr Stabilität in der Verteidigung

„Uns fehlt hinten die individuelle Qualität“, sagte Dogan. Eine Erkenntnis, die sich in der Rückserie verfestigte. „Ich werde daraus für die kommende Saison Konsequenzen ziehen“, kündigte Dogan an. Er denke an personelle Wechsel. „Wir brauchen für unser dominantes Spiel defensive Stabilität.“ Dass seine Mannschaft indes im Spiel mit dem Ball durchaus zu gefallen wussten, nahm Dogan wohlwollend zur Kenntnis. „Wir müssen aus unseren unzähligen Chancen aber mehr Kapital schlagen“, betonte er.

Germanias Trainer Habil Turhan, dessen Mannschaft den sofortigen Wiederabstieg in die Bezirksliga nur noch theoretisch abwenden kann, zeigte sich einverstanden mit dem Auftritt seiner Jungs. „Wir wollten uns hier anständig verkaufen, das ist uns gelungen.“ Ärgerlich, so Turhan, war, „dass wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen haben. Aber dieses Problem zieht sich bei uns durch die gesamte Saison.“

Queißer trifft per Bogenlampe und markiert den 100. MTV-Treffer der Saison

Der Treffer des Tages gelang MTV-Torjäger Linus Queißer. Nach einem Ausflug von Torhüter Jonas Brettschneider sowie einen Patzer von Germanias Verteidiger Justus Rosenau stibitzte der 19-Jährige den beiden den Ball unmittelbar vor der Wechselbank des MTV und beförderte die Kugel per Bogenlampe aus 30 Metern zur 3:2-Pausenführung für die Gastgeber in die Maschen (45.).

Queißers stramme Direktabnahme zum 4:2 (64.), war das 100. Saisontor des MTV – und dürfte, so deutete es Dogan mit einem Lächeln an, den nach diesem Derby 28-fachen Torschützen eine Kiste Bier für die Teamkollegen kosten.

MTV: Güven – Jovanovic (68. Grosonja), Linek, Halimi (46. Diana), Stöver – Suckel (84. Hussein), Göwecke – Abou-Raya, Klöppelt, Kühle – Queißer (90. Wolf).

BV Germania: Brettschneider – Przondziono, Losing, Rosenau, J. Feder – Marx (82. Golkowski), Bräunig (73. Sabani), Madsack – Fongang, Baerwolf, M. Feder (67. Özdemir).

Tore: 0:1 Marx (5.), 1:1 Klöppelt (7.), 2:1 Kühle (12./Foulelfmeter), 2:2 Baerwolf (17.), 3:2, 4:2, 5:2 Queißer (45., 64., 70.), 5:3, 5:4 Baerwolf (71., 90.+3).

