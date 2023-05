MTV Wolfenbüttel versiebt seine Chancen und verliert 0:1

Wolfenbüttel. Wer die Chancen nicht nutzt… Der MTV Wolfenbüttel hätte als Sieger vom Platz gehen müssen. Doch es kam so, wie es im Fußball dann häufig geschieht.

Die dickste Chance zur Führung für den MTV in Halbzeit 1: Nach Jonas Klöppelts Hereingabe traf hier Nils Göwecke aber den Ball nicht ganz sauber.

Zweite Heimniederlage für den MTV Wolfenbüttel in dieser Saison: Gegen die SVG Göttingen verloren die Meesche-Kicker mit 0:1 (0:0). Eine Niederlage, die von Trainer Deniz Dogan anschließend das Prädikat „unnötig“ erhielt. Und, als Einstimmung auf das Stadtduell am Mittwoch (19 Uhr) gegen den BV Germania dienten diese Partie und dieses Resultat wahrlich nicht.

„Klare Sache, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Göttingen war zwar griffig, aber wir hatten die besseren Chancen“, meinte Dogan. Tatsächlich kamen aber auch die sehr einsatzfreudigen Göttinger immer wieder in die torgefährliche Zone, scheiterten aber ihrerseits.

Ein gewisses Maß an Unvermögen vor dem gegnerischen Gehäuse konnte den Wolfenbüttelern an diesem Tag indes nicht abgesprochen werden. Mitte der ersten Halbzeit hätten sie die Dinge für sich regeln können. Doch Linus Queißer im Eins-gegen-Eins (25. Minute), Nils Göwecke, der den Ball nach der Vorlage von Jonas Klöppelt nicht richtig traf (26.) sowie Klöppelt, der nach Queißer-Querpass an Göttingens Keeper Omar Younes scheiterte (33.), verpassten die MTV-Führung.

Auch auf der Gegenseite brannte es im Strafraum einige Male lichterloh. In der 35. Minute setzte Göttingens Julian Kratzert den Ball per Seitfallzieher an die Unterkante der Latte. Von dort klatschte die Kugel auf die Torlinie, ehe die Wolfenbütteler Hintermannschaft die Szene bereinigte. Sechs Minuten später die nächste dicke Gelegenheit für die Gäste, doch Ludwig Vollbrecht klärte nach einem Fehler von Dzelal Grosonja im Aufbau gegen Kratzerts Schuss auf der Torlinie.

In Halbzeit 2 verflachte die Partie, Torchancen blieben Mangelware. Das Geschehen spielte sich vornehmlich zwischen den Strafräumen ab. Ein Konter langte Göttingen schließlich zum Treffer des Tages: Steen Zimmermann legte auf, Nicolas Krenzek schlenzte die Kugel in bester Arien-Robben-Manier ins hintere Toreck. MTV-Keeper Direnc Güven streckte sich vergeblich (78.). Die Schlussminuten erlebte MTV-Coach Dogan von der Tribüne. Schiedsrichter Jannik Heitmann zückte die zweite gelbe Karte gegen den 43-Jährigen – angeblich wegen Reklamierens (85.). „Ich habe nichts gesagt“, versicherte Dogan anschließend und machte sich auf in die Schiri-Kabine, um die Wogen zu glätten.

MTV: Güven – Plaßmann (29. Jovanovic), L. Vollbrecht, Halimi, Stöver – Grosonja (71. Suckel), Göwecke – Linek, Klöppelt, Abou-Raya (81. Diana) – Queißer.

Tor: 0:1 Krenzek (78.).

