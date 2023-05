Rückschlag für Roklum, Hoffnung in Fümmelse

Rückschlag für die SG Roklum-Winnigstedt im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 3: Im Heimspiel gegen den VfL Oker setzte es eine schmerzliche 0:1-Niederlage. Hoffnung dagegen beim SV Fümmelse: Das Team von Trainer Daniel Gustedt besiegte den TSV Lochtum in einem niveauarmen Kellerduell mit 3:1.

SG Roklum-Winnigstedt – VfL Oker 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Jashari (68.).

Ein Konter, ein Pass in die Tiefe, bei dem sich die Roklumer Verteidiger verschätzten, das Zuspiel in die Mitte, der Abschluss von Okers Fisnik Jashari per Zufallskontakt mit dem Knie – schon zappelte der Ball im Netz. Es war diese eine Umschaltaktion der Gäste in der 68. Minute, die den Roklumern einen herben Rückschlag im Abstiegskampf bescherte.

„Das war mal wieder ein ganz typisches Gegentor für uns“, sagte SG-Spielertrainer Pascal Krafft. „Es war ein Gegentor, bei dem von der Entstehung bis zum Abschluss alle elf Leute von uns geschlafen haben.“ Doch nicht nur der Gegentreffer ärgerte Krafft. Den 37-Jährigen wurmte der Chancenwucher, den seine Elf in der ersten Halbzeit betrieben hatte. „Wir hätten mit einer 3:0-Führung in die Pause gehen müssen“, sagte Krafft. „Leider haben wir Okers Torhüter zum besten Mann auf dem Platz gemacht.“

SV Fümmelse – TSV Lochtum 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Tetzel (17.), 1:1 (76.), 2:1, 3:1 T. Wohlfart (77., 88.).

„Das war eine schwere Geburt.“ Daniel Gustedt, Trainer des SVF, der aufgrund der dünnen Personaldecke selbst wieder für ein paar Minuten von der Seitenlinie aufs Spielfeld wechselte, hob den positiven Aspekt hervor. „Wir haben drei Punkte geholt, nur das zählt“, sagte er nach dem hart erkämpften Sieg. „Grundsätzlich war es aber Fußball zum Abgewöhnen.“

Dass Rückkehrer Marvin Tetzel früh das 1:0 besorgte, habe nicht für Ruhe im Fümmelser Team gesorgt. „Die Verunsicherung der Jungs, auch der Erfolgsdruck, waren deutlich erkennbar“, sagte Gustedt. „Wir sind nie so richtig in die Zweikämpfe gekommen, haben keine Aktionen in die Tiefe gestartet und stattdessen viel zu viele Sicherheitsbälle gespielt.“ Immerhin: Tobias Wohlfarts Doppelpack bescherte dem SVF nach Lochtums spätem Ausgleich noch ein Happy End.

Bereits am heutigen Freitag (18.30 Uhr) geht’s für die Fümmelser mit dem nächsten Kellerduell beim MTV Lichtenberg weiter.

