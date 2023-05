Philipp Stucki (links) kam zuletzt bei Schandelah nicht zum Einsatz, in Remlingen kehrt er zurück ins MTV-Team.

Remlingen. Topspiel in der Fußball-Nordharzliga 2: Primus Schandelah-Gardessen tritt am Mittwochabend bei seinem Verfolger Remlingen/denkte an.