Luca Ragusa schnürt Viererpack für den MTV II

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison kamen die A-Junioren des MTV Wolfenbüttel in der Fußball-Landesliga kampflos zu drei Punkten. MTV-Trainer Anthony Pfitzner sprach wiederholt von Wettbewerbsverzerrung. Sowohl die A- als auch die C-Junioren des BV Germania ließen in ihren Landesliga-Auswärtspartien nichts anbrennen und siegten deutlich.

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG Weper 5:0 (Gast nicht angetreten).

„Ich war das ganze Wochenende auf 180. Das nimmt mich echt mit“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner zur neuerlichen Absage einer gegnerischen Mannschaft. „In meinen Augen ist das Wettbewerbsverzerrung. Die JSG Weper reist nicht an mit der Begründung, dass sie keine Mannschaft voll bekommt, dabei war die zweite A-Jugend der JSG spielfrei“, sagte Pfitzner, der mutmaßte: „Sie wollte wohl nicht gegen uns spielen, weil sie Angst hatte, dass sie mehr als die fünf Tore kassieren wird als die, die jetzt in die Wertung eingehen.“

1. SC Göttingen 05 – BV Germania Wolfenbüttel 1:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Dogan (17./Elfmeter, 29.) 0:3 Nissan (32.), 0:4 Lacheiner (55.), 1:4 Hosaini (60./Elfmeter), 1:5, 1:6 Vereshko (85., 90.+2).

B-Junioren, Landesliga

Freie Turner Braunschweig II – BV Germania Wolfenbüttel 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Samuel (2.), 2:0, 3:0 Ulonna (9., 42.), 4:0 Baumann (46., Eigentor), 5:0 Karaer (75.), 6:0 Ulonna (80.).

Klare Angelegenheit im Braunschweiger Prinzenpark: Schlusslicht BV Germania geriet früh mit 0:2 in Rückstand. Auch in der zweiten Hälfte ging es sehr schnell. Mit zwei Treffern binnen sechs Minuten nach Wiederbeginn stellten die Platzherren auf 4:0, ehe sie in den Schlussminuten das halbe Dutzend Tore vollmachten.

B-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – FT Braunschweig III 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Ragusa (17., 45., 70., 78./Elfmeter).

Luca Ragusa war gegen das Schlusslicht der Spieler des Tages. Alle vier Treffer gingen auf sein Konto, den Schlusspunkt setzte Ragusa vom Elfmeterpunkt. Die Wolfenbütteler festigten durch diesen Erfolg ihren vierten Tabellenplatz.

C-Junioren, Landesliga

VfB Fallersleben – MTV Wolfenbüttel 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Barikzai (3.), 0:2 Keune (9.), 0:3 Kartal (49.), 0:4 Rabsch (45.), 0:5 Barikzai (49.), 0:6 Rabsch (57.), 1:6 Hasan (67.), 1:7 Roni (68.).

„Wir haben von der ersten Minute an aufs Tempo gedrückt, haben zielorientiert Richtung Fallersleber Tor gespielt und folgerichtig schnell mit 2:0 geführt“, berichtete MTV-Trainer Bert König, der nur ein kleines Haar in der Suppe fand. „Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Chancenwucher betrieben.“ Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte zunächst Fallersleben ein, zwei Gelegenheiten, den Anschluss zu erzielen, ließ diese jedoch aus. „Danach haben wir schnell alles klargemacht“, sagte König. „Meine Jungs haben ihren Torinstinkt wiedergefunden.“

Eintracht Braunschweig U14 – BV Germania Wolfenbüttel 1:5 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Holinka (8., 12.), 0:3 Wunder (20.), 0:4 Paldino (27.), 1:4 (50.), 1:5 Mewes (58.).

„Es lief von Beginn an für uns“, berichtete BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. „Man hat den Altersunterschied stark gemerkt, so dass wir uns früh in den entscheidenden Zweikämpfen durchsetzten konnten.“ Lediglich die Taktik der Eintracht habe seine Elf vor ein paar Herausforderungen gestellt. „Mit der Zeit haben wir unser System aber angepasst und sind besser klargekommen.“ Zur Pause führte Germania bereits mit 4:0 – „nach einigen guten Angriffen und einem glücklichen Freistoßtor“, so Fahlbusch. In Halbzeit 2 habe sich das Spiel, so Fahlbusch, „weitestgehend neutralisiert. Den Schwung aus den letzten drei Spielen nehmen wir jetzt hoffentlich mit ins Derby, um unseren Tabellenplatz zu festigen.“

C-Junioren, Bezirksliga Mitte

MTV Wolfenbüttel II – Lehndorfer TSV 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Hasan (24./Elfmeter), 0:2 Julesic (30.), 1:2 Derbas (37./Elfmeter), 1:3 Lücke (43./Eigentor), 1:4 Hasan (45.), 1:5 Spilker (51.).

„Es gibt Tage, da wäre man lieber im Bett geblieben“, sagte MTV-Trainer Torsten Rupprecht. „Wir brauchten wieder 20 Minuten, um ins Spiel zu kommen.“ Fehlpässe, technische Unzulänglichkeiten, vor allem fehlendes Zweikampfverhalten in allen Mannschaftsteilen hätten den Auftritt seiner Jungs gekennzeichnet. Nach dem 0:2-Pausenrückstand stellte Rupprecht auf 4-4-2 um – eine Maßnahme, die Früchte trug. Die Platzherren verkürzten auf 1:2. Doch die eklatante Zweikampfschwäche blieb, das Eigentor zum 1:3 „war der K.o.“, so Rupprecht. Es folgte ein Traumtor zum 1:4, ehe die Gäste nach schwacher Defensivarbeit der Wolfenbütteler noch zum 5:1-Endstand trafen. „Es war ein absolut verdienter Sieg für Lehndorf. Für uns war es ein gebrauchter Tag“, resümierte Rupprecht, der den Schiedsrichter lobte: „Er hatte das Spiel jederzeit im Griff. Eine sehr gute Leistung.“

C-Junioren, Bezirksliga Süd

JSG Schladen/Gielde – TuSpo Petershütte 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Koyro (32.), 0:2 Müller (48.), 0:3 Dy (59.), 0:4 Mennecke (66./Eigentor), 1:4 Grell (67.).

