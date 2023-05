Kein Sieger im Topspiel zwischen Lupo II und Fallersleben

Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga 1, es blieb ohne Sieger: Lupo Martini Wolfsburg II und VfB Fallersleben trennten sich am Sonntagmorgen auf dem Kunstrasenplatz der Kreuzheider 2:2 (0:1)-unentschieden – nach 90 intensiven und hektischen Minuten.

Die Fallersleber haderten am Ende mit dem Schiedsrichter-Gespann – vor allem aufgrund zweier Szenen. Zunächst nahm der Unparteiische das vermeintliche 3:1 für den VfB durch Dennis Bauer (63. Minute) nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurück, der ein Foul in der Torentstehung gesehen hatte. Und dann forderten die Hoffmannstädter in der vierten Minute der Nachspielzeit vehement, aber vergebens einen Handstrafstoß.

Doch der Reihe nach: Der VfB fand besser ins Spiel – und ging frühzeitig in Führung. Nach einem Foul an Dennis Bauer gab es einen Strafstoß, den Oliver Mundry im Nachschuss zum 1:0 nutzte (4.). „In den ersten 25 Minuten waren wir nicht so gut im Spiel, der VfB hat uns da den Schneid abgekauft“, meinte Lupo-Coach Lennart Gutsche, dessen Team das Geschehen von da an bis zur Pause ausgeglichen gestaltete.

Der zweite Durchgang war gerade einmal fünf Minuten alt, da markierte Miguel Menendez mit einem sehenswerten Schuss den 1:1-Ausgleich. Fallersleben zeigte sich jedoch keineswegs geschockt, sondern schlug prompt zurück: Nach einem Eckstoß war Norman Poguntke mit dem Kopf am kurzen Pfosten zur Stelle und brachte den VfB erneut in Führung.

Ein Strafstoß – nach einer Freistoßflanke zeigte der Unparteiische zum zweiten Mal auf den Punkt – führte dann in Minute 70 zum 2:2-Ausgleich: Til Steding ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte. In der Folgezeit blieb es hektisch und unterhaltsam, trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten sollte allerdings kein weiterer Treffer mehr fallen.

„Beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gemacht, es war eine enge Partie“, konstatierte Gästetrainer Lars Ebeling und schob nach: „Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben und weiterhin schauen, dass wir die nächsten Spiele positiv gestalten.“

Sein Gegenüber Lennart Gutsche sprach von einer „gerechten Punkteteilung“ und fügte hinzu: „Was uns dieser Punkt bringt, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Für uns geht es eigentlich um nichts. Aber wir wollen den Druck weiter hochhalten.“

Tore: 0:1 O. Mundry (4.), 1:1 Menendez (50.), 1:2 N. Poguntke (59.), 2:2 Steding (70./FE).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de