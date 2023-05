U17 des BVG rutscht auf den letzten Platz ab

Wieder ein Sieg nach Wertung für die Landesliga-A-Junioren des MTV Wolfenbüttel. Bei den Meesche-Fußballern gab es anschließend dennoch Verärgerung.

A-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – 1. SC Göttingen 05 II (6:0, Wertung).

Die Partie im Meesche-Sportpark war nach 12 Minuten beendet. Nachdem sich ein Akteur der Gäste verletzte – Göttingens Reserve war ohnehin nur mit sieben Feldspielern angereist –, war Schiedsrichterin Franka Gerstmann zum Spielabbruch gezwungen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Wolfenbütteler nach Toren von Eric Hammer (1. Minute), Konrad Vollbrecht (3., 4., 5., 11.) und Iman Yousefi (8.) mit 6:0 vorne.

MTV-Trainer Anthony Pfitzner war stinksauer: „Für uns ist das die zweite Spielwertung in kurzer Zeit. Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für uns im Meisterschaftsrennen. Wir hätten in diesem Spiel etwas für unser Torverhältnis tun können“, sagte Pfitzner mit Blick auf den Dreikampf seiner Elf mit Lupo Martini und Northeim, in dem am Ende jedes Tor zählt, da bei Punktgleichheit laut Pfitzner kein direkter Vergleich zwischen den Teams herangezogen wird.

BV Germania Wolfenbüttel – JSG Goslar 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Schwarzfeld (37.), 1:1 Dogan (79., Elfmeter).

Germania kam dank Adam Dogans spätem Elfertor zu einem wertvollen Punktgewinn und vergrößerte den Puffer auf den ersten Abstiegsrang auf fünf Punkte.

B-Jugend, Landesliga

SSV Vorsfelde – MTV Wolfenbüttel 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Mustapha (16.), 1:1 Canete Cerrillo (43.), 2:1 Pham Minh (62.), 3:1 Mustapha (71.), 4:1 Stumpp (77.).

Das Endergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider. Der MTV war nah dran an einem Punktgewinn, hatte Halbzeit 2 jedoch Pech mit Schiedsrichter-Entscheidung gegen sich. Vor dem Treffer zum 1:3 kassierten die Gäste eine Zeitstrafe, das Tor zum 1:4 fiel durch einen fragwürdigen Freistoß von der Strafraumkante. MTV-Trainer Henrik Hagemann musste in der Eberstadt auf sechs Stammkräfte verzichten, „weil wir die A-Jugend im Aufstiegskampf personell verstärken“, so der MTV-Coach. Offensiv habe ihm der Auftritt seiner Jungs gefallen, in der Defensive sei sein Team konteranfällig gewesen.

Germ. Wolfenbüttel – SV Reislingen-Neuhaus 3:9 (0:3). Tore: 0:1 Kaloska (3.), 0:2 G.-A. Spano (27.), 0:3 A.-P. Spano (36.), 0:4 Arnold (48.), 0:5 Präger (50.), 0:6 Arnold (53.), 1:6, 2:6 Jazdzewski (60., 65.), 2:7 Lenz (67.), 3:7 Xhemshiti (71.), 3:8 Kaloska (73.), 3:9 Cicekci (79.).

VfB Peine – BV Germania Wolfenbüttel 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Schmitz 830.), 2:0 Schwingenheuer (41.), 2:1 Jazdzewski (64.), 3:1, 4:1 Abela (78., 80.).

Germania ist nach diesen Niederlagen nun Schlusslicht. Der Abstieg ist bei noch 7 Spielen und 15 Punkten Rückstand nahezu besiegelt.

