Vor dem direkten Duell: VfB Fallersleben und Lupo II siegen

Norman Poguntke (in Blau) und der VfB Fallersleben bekamen es mit einem starken FC Brome (in Grün) zu tun, behielten aber mit 4:1 die Oberhand.

Die beiden Titelkandidaten VfB Fallersleben und Lupo Martini Wolfsburg II haben sich eine Woche vor dem direkten Duell in ihren Montagsspielen der Fußball-Bezirksliga keine Blöße gegeben. Der 1. FC Wolfsburg konnte gegen den TSV Hillerse nicht antreten und ist damit auch rechnerisch abgestiegen.

VfB Fallersleben – FC Brome 4:1 (1:0). Tore: 1:0 D. Bauer (25.), 2:0 La-Pietra (51.), 2:1 Schmidt (56.), 3:1 Pollak (79.), 4:1 La-Pietra (90.+1).

Es war ein Spiel zweier Teams, die sich „lange auf Augenhöhe“ begegneten, wie VfB-Trainer Lars Ebeling befand. Sowohl die Hausherren als auch der FC kamen zur einen oder anderen Chance. „Mitte der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel in unsere Richtung entwickelt. Wir hatten zwar noch zwei, drei Möglichkeiten, wenn man das gesamte Spiel sieht, ist der Sieg aber zu hoch ausgefallen“, gab Ebeling zu.

Mit Blick auf das 0:0 zwei Tage zuvor gegen Schlusslicht Adenbüttel Rethen merkte er an: „Es war in erster Linie wichtig, die richtige Reaktion darauf zu zeigen.“

Lupo Martini Wolfsburg II – WSV Wendschott 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Mertens (45.), 2:0 Sabri (63.), 3:0 Nazare-Vaz (74.).

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan. Wendschott stand tief und hat das gut gemacht“, musste Lupos Trainer Lennart Gutsche eingestehen. Dennoch gelang den Hausherren mit dem Pausenpfiff durch Tim Mertens der Führungstreffer. „Nach der Pause lief es besser, es war ein souveräner Sieg“, resümierte Gutsche.

Überschattet wurde der Erfolg der Kreuzheider von einer Szene kurz vor dem Ende. „Wendschotts Spieler Noah Berkhan hat einen Ball an den Hinterkopf bekommen, ihm war Schwarz vor Augen. Wenn so etwas passiert, ist der Fußball zweitrangig“, betonte Gutsche.

SV Barnstorf – TSV Hehlingen 2:1 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Westphal (64., 77.), 2:1 Pindur (82.).

Zum Barnstorfer Matchwinner wurde Keeper Rafael Jendroßek, der kurz vor dem Ende einen Elfmeter entschärfte. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben unsere Chancen genutzt, aber auch Hehlingen hatte Möglichkeiten“, fasste SVB-Trainer Jim Fack zusammen. „Wir hatten das Matchglück auf unserer Seite, das haben wir uns aber auch erkämpft.“

SV Reislingen-Neuhaus – VfR Wilsche-Neubokel 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Lang (27.), 1:1 Pieper (40.), 2:1, 3:1 Marchese (89., 90.+3).

Auf dem schwer zu bespielenden Platz am Bötzel hielten die Gäste lange gut mit, mit zunehmender Spieldauer gewann die SV jedoch die Oberhand. Nach einer Ecke sorgte SV-Spielertrainer Giuseppe Marchese für den 2:1-Führungstreffer, in der Nachspielzeit setzte er dem Ganzen den Deckel drauf.

1. FC Wolfsburg – TSV Hillerse. Nichtantritt Heim. Was sich seit Wochen abgezeichnet hatte, ist nun auch rechnerisch nicht mehr abzuwenden: Die Wolfsburger müssen den Gang in die Kreisliga antreten. Für das Spiel gegen Hillerse waren die Personalprobleme zu groß, der 1. FC informierte den Gegner am Montagmorgen darüber, dass er nicht antreten kann.

tim/wit

