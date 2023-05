Für Fümmelse wird’s im Keller düster

Wolfenbüttel. Der SV verliert in der Bezirksliga 3 das Stadtduell mit der MTV-Reserve. Roklum holt Bonus-Punkt, Adersheim bestätigt die gute Form.

Einen Bonuspunkt im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 3 sammelte in den Nachholspielen am „Tag der Arbeit“ die SG Roklum-Winnigstedt mit dem 1:1 beim Liga-Zweiten Fortuna Lebenstedt. Den nächsten Nackenschlag im Kampf um den Ligaerhalt kassierte dagegen der SV Fümmelse im Stadtduell gegen den MTV Wolfenbüttel II. Arminia Adersheim unterstrich dagegen seine glänzende Rückrundenform und besiegte Lochtum im Aufsteigerduell.

SV Fümmelse – MTV Wolfenbüttel II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Feldmann (58.), 0:2 B. Straube (72.).

Für den SVF wird es allmählich düster im Tabellenkeller. Nach der neuerlichen Heimniederlage ist die Elf von Trainer Daniel Gustedt nur noch Drittletzter. Gegen den MTV II präsentierte sich der SVF lange Zeit ebenbürtig. Erst zehn Minuten nach der Pause geriet Fümmelses Tor erstmals in Gefahr: Freistoß MTV II, Kopfball Florian Feldmann in den Torgiebel – 0:1 (58. Minute). Es kam noch dicker für die Platzherren: In Minute 72 verdoppelten die Meesche-Kicker ihren Vorsprung durch Benedikt Straube auf 2:0. „Viermal haben wir die Chance, den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen“, berichtete SVF-Coach Daniel Gustedt. „Und dann liegt er plötzlich drin im Tor.“ Positiv hob Gustedt hervor, „dass wir nie aufgesteckt haben“, doch es fehlte die offensive Durchschlagskraft.

Arminia Adersheim – TSV Lochtum 5:1 (3:0). Tore: 1:0 (9., ET), 2:0 Golombek (17.), 3:0 T. Koch (31.), 4:0 Dremmler (63.), 5:0 Degering (68.), 5:1 Wagner (76, FE). Rote Karte: Togba (TSV, 86.).

Der FCA benötigte ein paar Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Spielertrainer Garrit Golombek hatte vor dem fünften Spiel binnen elf Tagen einige personelle Wechsel vorgenommen. Doch die Gäste verteilten Geschenke. Das 1:0 (9.) schossen sie selbst, vor dem 2:0 vertändelten sie den Ball an der Außenlinie. Die anschließende Flanke vollendete Golombek mühelos zum 2:0 (17.). Tristan Koch legte in der 31. Minute nach einer Traumkombination durchs Mittelfeld das 3:0 nach, er schob Golombeks Querpass locker ein. Mitte der zweiten Hälfte erhöhten die eingewechselten Ruven Dremmler und Vincent Degering auf 5:0, ehe die Gäste vom Punkt die kosmetische Korrektur ihrer Niederlage betrieben. „Es kann hier 8:1 oder 9:1 ausgehen“, sagte Golombek, „aber wir wollten zu oft noch ein Schleifchen um unsere Toraktionen binden. Das hätte nicht sein müssen.“

Fortuna Lebenstedt – SG Roklum-Winnigstedt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 T. Grund (25.), 1:1 Krafft (59., ET).

Das SG-Team um Spielertrainer Pascal Krafft war mit einer Not-Besetzung angereist, sogar Keeper Leon Stahlmann kam als Feldspieler zum Einsatz. Dennoch verkaufte sich die SG teuer, ging durch Tim Grund in Führung und besaß Chancen für einen zweiten Treffer. Erst nach der Pause schwanden die Kräfte, Pascal Kraffts Eigentor zum Ausgleich bekam vom Spielertrainer den Zusatz „sehr unglücklich“.

