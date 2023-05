MTV verpasst dem TSC Vahdet eine 4:1-Abkühlung

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler drehen einen 0:1-Rückstand in einen deutlichen Sieg gegen zuvor sieben Spiele ungeschlagene Braunschweiger.

Linus Queißer (am Ball) bereitete ein Tor beim 4:1-Sieg seines MTV gegen Vahdet Braunschweig vor und erzielte ein weiteres selbst.

Der MTV Wolfenbüttel ließ sich von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Die Landesliga-Fußballer aus der Lessingstadt gewannen beim zuvor siebenmal in Folge ungeschlagenen TSC Vahdet Braunschweig deutlich mit 4:1 (1:1).

1. Halbzeit: Torchancen im Überfluss aber wenig Ertrag

Nachdem MTV-Stürmer Linus Queißer zwei Großchancen nicht nutzte, gingen aber zunächst die Gastgeber vom Elfmeterpunkt in Führung. „Vahdet hatte bis dahin keine Chance. Wir bekommen den Ball an die Hand. Das war schon ärgerlich“, sagte Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan über die Entstehung des Gegentreffers. Sein Team hatte das Spiel zwar zu jeder Zeit unter Kontrolle und erarbeitete sich Torchancen im Überfluss, „aber uns fehlten die Tore“, sagte Dogan. Immerhin erzielte Queißer noch vor der Pause den hochverdienten Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit sind wir konsequenter mit unseren Chancen umgegangen“, betonte Dogan. Erneut traf Queißer und brachte seinen MTV auf dem Kunstrasenplatz des SV Olympia, auf den Vahdet ausweichen musste, in Führung. Niklas Kühle und der eingewechselte Tom Krömer schraubten das Ergebnis in der Schlussviertelstunde in die Höhe.

Bis auf die Chancenverwertung ist alles gut beim MTV Wolfenbüttel

„Es war ein reibungsloser Auftritt von uns. Nur die Chancenverwertung hätte wirklich besser sein müssen. 4:1 – das Ergebnis ist für Vahdet noch schmeichelhaft“, sagte der MTV-Trainer, den aber ansonsten die Leistung seiner Mannen vollkommen überzeugt hat. Die Wolfenbütteler haben damit schließlich eins der zuletzt heißesten Landesliga-Teams abgekühlt, Vahdet hatte zuvor 19 Punkte aus sieben Spielen geholt. Der MTV hat dagegen jetzt seinen zweiten Auswärtssieg in Folge eingefahren.

MTV: Güven – Patz, Vollbracht, Halimi, Bauer – Linek (88. Suckel), Klöppelt (88. Grosonja), Göwecke, Kühle (83. Stöver), Queißer, Abou-Raya (60. Krömer).

Tore: 1:0 Chacon (26. Elfmeter), 1:1, 1:2 Queißer (41., 59.), 1:3 Kühle (75.) 1:4 Krömer (85.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de