Wolfenbütteler dominieren die „Norddeutsche“

Wolfenbüttel. Die U16-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel krönen sich am Landeshuter Platz zum norddeutschen Meister und lösen das Ticket zum „Final 4“.

Es ist vollbracht - und der Jubel kennt keine Grenzen: Die U16-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel haben sich am heimischen Landeshuter Platz mit dem Finalsieg gegen Alba Berlin zum norddeutschen Meister gekrönt.

Sensationell und eindrucksvoll erspielten sich die

U16-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel vor lautstarkem heimischen Publikum in der Halle am Landeshuter Platz den Titel des norddeutschen Meisters. Die Lessingstädter dominierten ihre Gruppenspiele, das Halbfinale und ließen sich auch im Endspiel von Alba Berlin nicht aufhalten.

„Es war ein sensationelles Wochenende. Wir haben richtig guten Basketball gezeigt. Dass wir so deutlich gewinnen, hätte ich nicht erwartet, denn es waren nur starke Mannschaften da“, jubelte der stolze Wolfenbütteler Meistertrainer Christian Raus.

Wolfenbütteler marschieren durchs Turnier

Sein Team hat allen Kontrahenten vor allem mit überragender Defensive den Zahn gezogen. „Die Gegner waren uns zwar körperlich überlegen, aber wir haben sie gar nicht erst in ihren Rhythmus kommen lassen. Unsere Maschine war gut geölt. Es war eine herausragende Performance von allen Spielern“, sagte Raus. Auch das Offensivspiel der Wolfenbütteler funktionierte blendend.

Ihren Gruppengegnern am Samstag – BG Halstenbeck/Pinneberg und Friedenauer TSC – ließen die Wolfenbütteler nicht den Hauch einer Chance. Auch der Niendorfer TSV im Halbfinale am Sonntag konnte den Wolfenbüttelern nichts entgegensetzen. Die Krönung dann im Finale: Denn auch der Hauptstadtclub Alba Berlin verlor gegen die Gastgeber deutlich. „Alba hat in der ersten Halbzeit noch mithalten können, dann haben wir aber komplett übernommen“, sagte Raus. Mit der Schlusssirene war der Jubel riesengroß – auf dem Parkett und auf der Tribüne.

MTV/BG tritt beim„Final 4“ an

Nachdem sich das MTV/BG-Team vor vier Wochen den Titel des Niedersachsenmeisters gesichert hatte, folgte nun also der des norddeutschen Meisters – und damit werden die Wolfenbütteler am Wochenende 14./15. Mai beim „Final 4“ um den DBB-Pokal spielen. Im Halbfinale geht es zunächst gegen den noch zu ermittelnden westdeutschen Meister, der auch Ausrichter des Turniers sein wird „Es ist verrückt, dass wir als kleiner Verein zu den vier besten des Landes gehören. Für uns steht fest: Wir werden dahin fahren, um den ‘Pott’ zu holen“, kündigte Christian Raus an.

Die Ergebnisse

Gruppe 1

BBC Osnabrück – Niendorfer TSV 53:68, Alba Berlin – BBC Osnabrück 73:37, Niendorf – Alba 57:73.

Gruppe 2

MTV/BG WF – BG Halstenbeck/Pinneberg 78:42, Friedenauer TSC – Halstenbeck/Pinneberg 58:67, MTV/BG – Friedenau 89:45.

Halbfinale

MTV/BG – Niendorf 83:50

Alba – Halstenbeck 76:69

Finale

MTV/BG Wolfenbüttel – Alba Berlin 65:48

Der Meisterkader:

Das Team: Lennart Römer, Keno Hoffmann,Ben Stephan, Filip Lingnau, Rafael König, Erik Sprotte, Theo Schmidt, Filip Piotrowski, Jonas Lambrecht, Luca Höhse, Lukas Schwabauer, Abu Sahid, Henri Ehlers, Timothy Pratioto.

Die Coaches: Christian Raus, Tim Klinke.

