Sickte/Schandelah bringt sich in Stellung fürs „Finale“

Mika Post (am Ball) hatte mit sechs Treffern großen Anteill am Sickter Sieg über Fallersleben.

Die SG Sickte/Schandelah hat sich gegen den VfB Fallersleben II durchgesetzt und damit am kommenden Wochenende ihr „Finale“ um die Meisterschaft in Staffel 1 der Handball-Regionsoberliga. In Staffel 2 zeigten sich die Hornburger torhungrig. Die Elm-Reserve bleibt dagegen auch nach dem 17. Saisonspiel punktlos.

Staffel 1

SG Sickte/Schandelah – VfB Fallersleben II 30:27 (20:16). Die Sickter starteten schwungvoll in die Partie und legten bis zur 8. Minute einen 7:2-Lauf hin. Die Führung gaben sie in eigener Halle vor rund 150 Zuschauern nicht mehr aus der Hand, auch wenn der Vorsprung noch schmolz. „Wir waren in der zweiten Halbzeit etwas zu fahrlässig, haben zu viele Chancen vergeben. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass wir ein wenig mit angezogener Handbremse gespielt haben“, sagte SG-Trainer Matthias Frühauf.

Lars Schilling, Lucas Mann, Mathias Schnakenbeck steuerten jeweils fünf, Mika Post sechs Treffer zum Heimsieg bei, mit dem die Sickter die Tabellenführung verteidigten. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) kommt es am letzten Spieltag zum Showdown, wenn die Sickter beim MTV Braunschweig IV antreten. Vermutlich hatten einige Sickter in der Partie gegen Fallersleben dieses „Endspiel“ schon im Hinterkopf. „Wir verbuchen das als dreckigen Arbeitssieg und legen jetzt unsere volle Konzentration auf das Spiel in Braunschweig“, sagte Frühauf.

Staffel 2

Eintracht Braunschweig II – MTV Eintracht Hornburg 34:42 (18:23). Ihren erst zweiten Auswärtssieg fuhren die Hornburger jetzt bei der Eintracht-Reserve ein. Die Abwehrreihen zeigten auf beiden Seiten nur wenig Gegenwehr. Nigel Gille traf in den ersten sechs Minuten gleich viermal und verhalf dem MTV Eintracht zu einem 7:2-Lauf. Gille war letztendlich mit 13 Treffern auch der mit Abstand beste Torschütze der Partie. „Wir haben viele einfache Tore über das Tempospiel erzielt und haben noch viele Chancen liegenlassen. Mit der Torausbeute bin ich trotzdem sehr zufrieden. 34 Gegentore hätten wir aber nicht bekommen dürfen“, sagte Hornburgs Trainer Philipp Grünke.

SG Zweidorf/Bortfeld II – HG Elm II 36:31 (14:16). Ein Sieg war der Elm-Reserve auch diesmal nicht vergönnt, dabei lagen die Schöppenstedter sogar bis zur 44. Minute in Führung. Pascal Achilles traf zehnmal für die Elmer.

