Evesserinnen tun sich gegen Absteiger Fuhlen schwer

Evessen. Mit 8:4 setzten sich die Frauen des TTV Evessen in der Tischtennis-Verbandsliga gegen Absteiger TSV Fuhlen durch.

Das Schlusslicht der Tischtennis-Verbandsliga hat sich aufopfernd gewehrt. „Der TSV Fuhlen wollte uns den Sieg nicht kampflos überlassen, obwohl der Abstieg schon seit Längerem feststeht. Die Gäste sind sogar in Bestbesetzung angereist“, sagte Heike Kleinwächter vom TTV Evessen, der sich mit einem 8:4-Sieg begnügen musste. Der unerwartete Widerstand ließ sich auch in den anderen Zahlen ablesen: das Ballverhältnis (435:399) und das Satzverhältnis (27:19).

Im ersten Drittel erarbeiteten sich die Gastgeberinnen allerdings ein Dreipunktepolster. Daran beteiligt waren vor allem Laura Kleinwächter und Birgit Gelhard, die nicht nur das gemeinsame Doppel auf der Habenseite verbuchten, sondern auch im oberen Paarkreuz die Regie übernahmen. Mit Topspin-Serien hielt Laura Kleinwächter ihre nicht weniger offensive Gegnerin Louisa Stemme im fünften Durchgang in Schach. Ganz anders – aber nicht weniger erfolgreich – taktierte die schnittstarke Gelhard, während sich Heike Kleinwächter über die „stumpfen Returns“ wunderte. „Die sind richtig an meinem Schläger heruntergepurzelt“, suchte die frühere Regionalligaspielerin nach einer Erklärung.

Wesentlich interessanter für die Zuschauer im Dorfgemeinschaftshaus verlief das Konterduell von Laura Kleinwächter mit Nina Müller. „Das waren einfach tolle Rallyes mit bis zu 15 Ballwechseln“, freute sich Heike Kleinwächter vor allem über die Treffsicherheit ihrer 25-jährigen Tochter, die in vier Sätzen gewann. Am Nachbartisch gestaltete sich der Schlagabtausch zwischen Gelhard und Stemme dramatischer: Erst in der Verlängerung des Entscheidungssatz luchste die Börßumerin der gegnerischen Nummer 2 den Punkt ab.

Heike Kleinwächter ließ sich zwar nicht vom „Stockelspiel“ ihrer Gegnerin Susanne Grupe aus dem Konzept bringen, trotzdem verkürzten Anna Klosa und Müller für den Absteiger.

Den Schlussstrich zog schließlich Laura Kleinwächter mit 3:0 gegen Grupe. „Laura ließ sich von dem Gegurke nicht beeinflussen. Jetzt können wir befreit ins Finale gegen Borstel gehen und mit einem Sieg noch Emmerke II überholen“, erklärte Heike Kleinwächter.

kjz

