Sickte bittet Salzdahlum zum Derby

Ein Bezirksliga-Derby mit langer Tradition steht am Sonntag an, wenn die Fußballer des TSV Sickte ihre Kollegen vom MTV Salzdahlum empfangen. Ob es das Nachbarschaftsduell in der Bezirksliga auch in der kommenden Saison geben wird, ist derzeit noch offen. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt.

Dabei haben die Sickter seit der Winterpause unter ihrem neuen Coach Till Eickmeier einen guten Lauf und holten sieben Punkte aus vier Spielen. Zuletzt gewannen sie vor einer Woche 5:3 gegen den TSV Sonnenberg. Gegen den Aufsteiger aus dem Kreis Peine musste Salzdahlum erst am Donnerstagabend antreten und erkämpfte sich gerade noch so einen Punkt.

MTV Salzdahlum – TSV Sonnenberg 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Thomsen (2. /FE), 1:1 Kunze (45.+1), 1:2 Falb (78.), 2:2 Wolter (Eigentor 90. +3).

Hochmotiviert gingen die Salzdahlumer in die Partie mit dem direkten Konkurrenten – und wurden sofort ausgebremst. Ein hoher Ball über die Viererkette landete bei einem TSV-Stürmer im Strafraum, ein Salzdahlumer Fuß stellte Kontakt zum Sonnenberger her – es gab Strafstoß. „Der Schiedsrichter hatte keine Wahl. Manche Mannschaften zerbrechen an einem solchen Rückschlag. Wir hatten den Schock aber zehn Minuten später verdaut“, berichtete MTV-Trainer Jens Hueske. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Kurz vor dem Pausenpfiff durchbrach Phelan-Lukas Kunze die Sonnenberger Abwehr und spielte einen Querpass, der durch Mithilfe des Gäste-Keepers im Tor landete.

Auch im Hälfte 2 waren die Gastgeber überlegen, nutzten aber ihre Chancen nicht. Stattdessen spielten die Gäste einen Steckpass – und der Sonnenberger Fredrik Falb überlupfte MTV-Keeper Mats Hahne. Die Salzdahlumer ließen sich erneut nicht demoralisieren sondern warfen alles nach vorne, flankten und spielten hohe Bälle. Als die 90. Minute schon verstrichen war, gab es noch zwei Ecken hintereinander für die Hausherren. „Aus dem Getümmel heraus ist der Ball ins Tor gegangen. Wir haben zwei Rückschläge verarbeitet und Moral gezeigt“, lobte Hueske.

TSV Sickte – MTV Salzdahlum (So., 15 Uhr). Der Salzdahlumer Trainer weiß, dass seine Mannschaft Punkte sammeln muss – und dass es gegen Sickte schwer wird. „Wir haben derzeit gegen viele Widerstände zu kämpfen“, sagte Hueske und nannte etwa die Trainingsumstände, aber auch die Personalnöte. „Wir werden mit einer Mischung aus erster, zweiter, Ü32- und Ü40-Mannschaft antreten.“

Das Momentum mag zwar derzeit für die Sickter sprechen, aber deren Coach Till Eickmeier betonte: „Wir wollen die drei Punkte holen, gehen aber nicht als Favorit in dieses Spiel.“ Der TSV-Trainer erwartet einen „Kampf auf Augenhöhe und ein enges Spiel. Salzdahlum wird uns alles abverlangen.“ Eickmeier hofft auf eine ordentliche Kulisse am Sickter Stadtweg: „Das ist doch geil: Es ist Derby, es geht für beide Teams um alles!“

