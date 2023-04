Ex-Profi Jan Schanda übernimmt den TSV Hehlingen

Erst vor wenigen Tagen hatte der Fußball-Bezirksligist TSV Hehlingen bekanntgegeben, dass sein Trainer Sven Schubert zum Saisonende aufhören würde. Und schon am Dienstagmittag präsentierte der Tabellenzehnte einen Nachfolger – und zwar einen namhaften: Der ehemalige Profi Jan Schanda übernimmt das Ruder bei den Hehlingern.

Der Name Jan Schanda dürfte den meisten Fußballfans in der Region ein Begriff sein. Der heute 45-Jährige wechselte aus der Jugend des VfR Eintracht Nord zum VfL Wolfsburg und kam dort auf zwei Bundesliga-Einsätze. Später war Schanda für Fortuna Köln, Eintracht Braunschweig, den VfB Lübeck und den VfL Osnabrück im Einsatz, in seiner Vita stehen unter anderem 74 Spiele in der 2. Bundesliga. Nach der Zeit beim VfB Fallersleben zog es den Innenverteidiger zum SV Reislingen/Neuhaus, wo er noch bis Sommer für die Geschicke der A-Jugend in der Bezirksliga verantwortlich sein wird.

Im Anschluss wartet auf Schanda also die erste Trainerstation im Herrenbereich. „Wir sind froh, dass wir einen Trainer mit großem Fußballsachverstand und viel Erfahrung für uns gewonnen haben“, betont Uwe Richter, erster Vorsitzender des TSV. „Jan Schanda passt menschlich sehr gut zum Verein. Unsere Mannschaft hat sehr großes Entwicklungspotenzial, und wir sind uns sicher, dass Jan dieses Potenzial ausschöpfen wird“, fügt Richter an.

Bis zum Sommer 2022 war Artur Krause Trainer der Hehlinger, nun steht er bei der Reserve in der Kreisliga an der Seitenlinie. Allerdings nur noch bis Sommer, denn dann wird Krause nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch in dieser Personalie gibt es Neuigkeiten: Marcel Csehan wird der Nachfolger. „Wir freuen uns, dass wir in beiden Trainerpositionen frühzeitig Planungssicherheit für die neue Saison haben und wünschen Jan und Marcel einen guten Start“, sagt Richter abschließend.

r.

