Fümmelse gerät immer tiefer in den Abstiegssog

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus. Im Gegenteil: Der SV Fümmelse gerät nach der 1:2 (0:2)-Heimniederlage am Ostermontag gegen den VfL Salder immer tiefer in den Abstiegssog. Die Fümmelser rutschten nur deshalb nicht auf einen Abstiegsplatz ab, weil Tabellennachbar Lochtum überraschend bei Schlusslicht Othfresen verlor. Besonders ärgerlich: Die Fümmelser schossen in der ersten Halbzeit zwei Eigentore, der Anschlusstreffer nach der Pause durch Joshua-Alexander Junicke war am Ende zu wenig.

Auf schwer zu bespielendem Geläuf an der Fümmelser Straße entwickelte sich in Halbzeit 1 eine Partie auf fußballerisch sehr mäßigem Niveau. Die Spieler beider Teams waren sichtbar darum bemüht, eine ordentliche Ballbehandlung hinzubekommen. Kaum verwunderlich also, das gefährliche Torraumszenen eher Mangelware blieben. Und so musste für die Gäste schon eine Standardsituation zur Führung herhalten. Die Fümmelser offenbarten einmal mehr Schwächen beim Verteidigen nach ruhenden Bällen und gerieten mit 0:1 in Rückstand (31. Minute).

Der zweite Fümmelser Gegentreffer glich einer Slapstick-Einlage. Nach einem Rückpass auf Fümmelses Keeper Sergej Zimmermann säbelte der in bester Gregor-Kobel-Manier am Ball vorbei und die Kugel trullerte zum 0:2 in die Maschen (45.+2). Zu Zimmermanns Entschuldigung sei gesagt: Auf der Fümmelser Buckelpiste hoppelte so ziemlich jeder Ball, der in Bodennähe gespielt wurde. Kein Vorwurf also an den Keeper.

Fast wären die Platzherren noch vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer gekommen, doch Tobias Wohlfarts Schuss aus aussichtsreicher Position war zu zentral angesetzt und landete genau dort, wo Salders Schlussmann Nick Schönwiese stand. Halbzeit 2 blieb auf mäßigem Niveau. Junickes Treffer war das einzige Highlight. „Ich habe selten so unglücklich verloren“, sagte Fümmelses Trainer Daniel Gu­stedt. „Die Niederlage ist bitter, meine Jungs sind alle geknickt.“

Tore: 0:1 Gutierrez Saba (31./ ET), 0:2 Zimmermann (45.+2/ET), 1:2 Junicke 62.).

