1:2 – SVW kommt nicht in Schwung

Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen kommen im neuen Jahr noch nicht so richtig in Tritt. Im 6. Punktspiel nach der Winterpause setzte es für die Mannschaft um Trainer Marcel Döring am Ostermontag auf eigenem Platz die inzwischen 5. Niederlage. Dem SV Hastenbeck mussten sich die Wendesserinnen mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

Gegen die vor allem in der Offensive individuell gut besetzten Gäste begannen die Wendesserinnen betont defensiv. „Anfangs waren wir gut im Spiel, doch nach und nach wurden die Abstände zu den Gegenspielerinnen größer. Wir haben auch keine zweiten Bälle mehr bekommen“, berichtete SVW-Trainer Döring. Die Folge: Zweimal hatten die Gäste im Zentrum zu viel Platz, zweimal schlugen sie zu und führten mit 2:0.

Dass seine Stürmerin Denise Böndel nur den Querbalken traf (25.) und ein Schuss der Torjägerin kurz vor der Torlinie geklärt wurde (39.), ließ Döring hadern. „Wir hätten vor der Pause locker treffen können – wenn nicht gar müssen.“

Wendessen dreht auf – doch es reicht nicht zu Punkten

In Durchgang 2 ließen die Gastgeberinnen ab von ihrer Defensivhaltung. „Wir waren dadurch besser im Spiel“, sagte Döring. Hastenbeck begab sich in Lauerstellung und konterte. Mehrfach musste SVW-Torfrau Friederike Lau in höchster Not klären.

In der 77. Minute läutete die kurz zuvor eingewechselte Lena Bleich mit ihrem Anschlusstreffer zum 1:2 eine heiße Schlussphase ein. „Der Ausgleich lag mehrmals in der Luft“, befand Döring. „Wir hatten unsere Chancen. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“ Doch zu dem reichte es trotz aller Offensiv-Bemühungen nicht mehr.

Bei ihrem Blick aufs Oberliga-Klassement werden die Wendesserinnen nun wieder verstärkt auf die untere Tabellenregion blicken. Der erste Abstiegsrang ist nur noch drei Punkte entfernt, aus den nun folgenden Heimspielen gegen den SG Rodenberg und den TSV Bemerode sollte mal wieder zählbarer Erfolg her. Döring: „Ganz klar, wir legen unseren Fokus auf diese Spiele. Mindestens vier Punkte sollten aus den nächsten beiden Spielen her.“

SVW: Lau – Fuchs, Klein, Ahrens (62. Bleich), Borchert, Kraus (15. Pollak), Bölsing, van den Heuvel, Finja Heidrich, Lina Heidrich, Böndel.

Tore: 0:1, 0:2 Ruhnow (23., 34.), 1:2 Bleich (77.)

