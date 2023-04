Philipp Stucki (Mitte) und der MTV Schandelah-Gardessen jubelten auch in Destedt.

Fußball-Nordharzliga Spitzenreiter Schandelah dreht in Halbzeit 2 auf

In der Staffel 2 der Nordharzliga beendeten die Fußballer der SG Bohrstadt die kleine Serie des KSV Vahdet Salzgitter II und sammelten wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der TSV Destedt hielt beim 1:7 gegen den MTV Schandelah-Gardessen im ersten Durchgang gut mit.

Nordharzliga 2

SG Bohrstadt – KSV Vahdet Salzgitter II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Prietz (45.), 2:0 Bolm (90.).

Vier Siege in Folge: Mit dieser Visitenkarte stellten sich die Gäste in Dorstadt bei der SG Bohrstadt vor. Die stoppte den Lauf des mittlerweile Tabellenachten und schob sich selbst über den Strich auf Platz 11 – der letzte Nichtabstiegsrang. „Wir hätten das Spiel viel früher mit zwei bis drei Toren für uns entscheiden müssen“, sagte SG-Spielertrainer Jan Bracke. So mussten die Bohrstädter bis zur 90. Minute zittern.

TSV Destedt – MTV Schandelah-Gard. 1:7 (1:2). Tore: 1:0 Zerbe (27.), 1:1, 1:2, 1:3 Maschel (33., 40., 48.), 1:4 Bogotsch (60.), 1:5 Stucki (70.), 1:6 Benker (72.), 1:7 Stucki (78.).

Dem Außenseiter gelang sogar die Führung. „Wir haben das richtig gut gemacht, das 1:2 vor der Pause war ein Platzfehler. Da ist der Ball über den Torwart gesprungen“, berichtete TSV-Trainer Marco Klare. Nach der Pause erhöhte der Spitzenreiter den Druck und setzte sich erwartungsgemäß durch. „Auf der Leistung können wir dennoch aufbauen“, betonte Klare.

1. Nordharzklasse 3

SG Sickte/Hötzum II – TuS Cremlingen II 1:1(1:1). Tore: 1:0 Schilf (11.), 1:1 Westphal (21.).

Die SG ließ im Rennen um Platz 1 Zähler liegen. Alexander Schilfs frühe Führung für die Platzherren egalisierte Ortsnachbar Cremlingen schnell durch Felix Westphal.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de