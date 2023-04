5:0-Sieg in Bad Harzburg: Der MTV Wolfenbüttel mit Hadi Abou-Raya (rechts, hier in Lehndorf) feierte nach zuvor drei Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis.

Wolfenbüttel. Nach drei Auswärtsniederlagen in Folge kehrte der MTV Wolfenbüttel an Gründonnerstag mit dem 5:0 in Bad Harzburg in die Erfolgsspur zurück.