Infinity Sparks springen erneut aufs Treppchen

In Düsseldorf fand kürzlich die deutsche Pokalmeisterschaft im Cheerleading statt. Das ist der höchste Qualifikationswettkampf für die meisten deutschen Cheerleaderteams. Zwei Leistungsteams des MTV Wolfenbüttel machten sich auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen (NRW), um sich mit der deutschen Elite zu messen.

Zunächst stiegen die Jüngsten (7 bis 10 Jahre) in den Wettkampf ein. Insgesamt hatten sich 25 Teams im Level Peewee 0 qualifiziert und die Mini Sparks waren eins von ihnen. Morgens um 6.30 Uhr war die Formation in Wolfenbüttel gestartet, damit sie pünktlich in der Landeshauptstadt von NRW auf der Matte stehen konnte. Mit ihrer Trainerin Jessica Rudolph sowie den Co-Trainerinnen Jolina Wannewitz und Lucy Voß wurden die Mädchen auf den Wettkampf vorbereitet. 30 mitgereiste Eltern und Fans, aber auch das MTV-Jugendteam Infinity Sparks, das erst einen Tag später in den Wettkampf einstieg, unterstützten die Mädchen vor Ort und feuerten sie lautstark an.

Der Wettkampf lief gut und am Ende freuten sich die Trainerinnen mit ihrem Team über einen tollen 13. Platz. „Für die erste Teilnahme am höchsten deutschen Wettkampf war das ein klasse Ergebnis“, sagte Trainerin Jessica Rudolph.

Nach dem Wettkampf übernachteten die Teams in einer Jugendherberge in Neuss. Tags darauf ging es nach kurzer Anfahrt zur Wettkampfhalle für das Jugendteam Infinity Sparks früh weiter, es musste bereits um 7.30 Uhr an der Halle sein – und das nach der Umstellung auf die Sommerzeit.

Die Mädchen der Infinity Sparks waren von ihren Trainerinnen Pia und Melanie Kübler sowie Chantal Reetz mental gut vorbereitet worden. An der Wettkampfmatte wurden sie ebenso lautstark von den Mini Sparks und den mitgereisten Eltern angefeuert. Ihre Routine war gespickt mit einigen Schwierigkeiten. Es zählte, diese sauber auf die Matte zu bringen. Das gelang den „Funken“ nicht in jeder Phase, ein paar Unsicherheiten schlichen sich ein. Aber mit Ehrgeiz und einer ausdrucksstarken Performance gelang den Infinity Sparks – wie im vergangenen Jahr – als drittbeste Formation der Sprung aufs Treppchen.

Beide Teams befinden sich derzeit in der Osterferienpause. Am 11. April findet in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle an der Ravensberger Straße ein Probetraining für die kommende Saison statt. Interessierte, so die Teamverantwortlichen, sind gerne gesehen.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de