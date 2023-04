Wolfenbütteler Comeback wird nicht belohnt

Wolfenbüttel. Die B-Junioren der Lessingstädter verlieren in Gifhorn mit 2:3. Die U19 verteidigt mit einem Sieg in Vechelde die Tabellenführung der Landesliga.

Die A-Junioren-Fußballer des MTV Wolfenbüttel haben mit dem 3:0-Sieg in Vechelde die Spitze der Landesliga verteidigt. Die B-Junioren des Meesche-Klubs verabschiedeten sich mit einer 2:3-Niederlage beim neuen Landesliga-Primus MTV Gifhorn in die Osterpause.

A-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – MTV Wolfenbüttel 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Görgülü (17., 20.), 0:3 Kara (59.).

Die Wolfenbütteler legten in Vechelde einen Stotterstart hin. „Unser Gegner war in den ersten 15 Minuten präsenter“, konstatierte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Vechelde war in so ziemlich jeder Aktion schneller, wir kamen einfach nicht ins Spiel.“

Das änderte sich in der 17. Minute: Der MTV zog seinen ersten durchdachten Angriff auf – und traf sofort. Cemre Görgülü netzte zur Führung ein. Erneut Görgülü stellte drei Minuten später auf 2:0 für den Tabellenführer. „Danach haben wir das Geschehen auf dem Platz in den Griff bekommen“, sagte Pfitzner. Der MTV kontrollierte bis zum Halbzeitpfiff Ball und Gegner, ließ in der Defensive nichts anbrennen.

„Auch nach der Pause haben wir das Zepter in der Hand behalten“, berichtete Pfitzner weiter. Devran Kara legte noch das 3:0 (59. Minute) nach, was Pfitzner zu folgendem Fazit veranlasste: „Es war ein ungefährdeter Sieg in einem Spiel auf ein Tor. Wir haben verdient drei Punkte mitgenommen.“

B-Junioren, Landesliga

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Agirman (8.), 2:0 Palanis (22.), 3:0 Chefu (37.), 3:1 Canete Cerrillo (39., Elfmeter), 3:2 Knackstedt (45.).

Die Wolfenbütteler erwischten einen Fehlstart, lagen nach 37 Minuten mit 0:3 hinten. Die Anschlusstore unmittelbar vor der Pause zum 1:3 und kurz nach dem Seitentausch zum 2:3 weckte die Hoffnungen der Gäste, dass noch Zählbares drin ist. In der Folgezeit ergaben sich Chancen auf beiden Seiten – die dickste für die Wolfenbütteler, die den Querbalken trafen.

