Frust-Wochen des MTV dauern an

Wolfenbüttel. Der Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel kassiert in Lehndorf beim TSV die dritte Niederlage in Folge.

Linus Queißer (in Weiß) traf für den MTV zum 1:0. Am Ende gingen die Wolfenbütteler aber mit einer 2:3-Niederlage vom Platz.

Die Frust-Wochen dauern an für Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel. Auch beim Abstiegskandidaten Lehndorfer TSV schaffte die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan nicht die sportliche Trendwende. Im Gegenteil! Bei ihrer 2:3 (1:0)-Niederlage auf dem Lehndorfer Kunstrasen-Geläuf offenbarten die Wolfenbütteler vor allem defensive Schwächen, die die einsatz- und lauffreudigen Platzherren mit drei Toren bestraften.

In einer hektischen Anfangsphase, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten, besaß Linus Queißer die große Chance zur frühen MTV-Führung. Der Lupfer des 19-jährigen Angreifers – nach einem Chipball hinter die Kette – segelte zwar über Lehndorfs Keeper Simon Kohl, aber auch über den Querbalken hinweg (3. Minute).

Der MTV enttäuscht in Lehndorf in spielerischer Hinsicht

Früh zeigte sich jedoch, dass dem Wolfenbütteler Spiel die Selbstverständlichkeit fehlt, die die Mannschaft über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hat. Zügiges Spiel über die Außen, mal vertikale Pässe, schnelles Nachrücken, Ballstafetten – nichts war zu sehen. Stattdessen viel Quergeschiebe des Balls, zudem unzählige individuelle Fehler im Umgang mit dem Spielgerät. Dennoch lagen die Gäste zur Pause vorne. Das lag daran, das ab und an die spielerischen Qualitäten der Dogan-Elf aufblitzten: Jonas Klöppelt legte vor, Linus Queißer traf zum 1:0 (42.)

Die Lehndorfer dagegen machten das, was im Abstiegskampf gefragt ist: Sie verdarben ihrem Gegner in einigen Phase gehörig die Lust am Spiel, in dem sie früh und teils sehr hoch anliefen. Sie zeigten Präsenz in den Zweikämpfen und eroberten immer wieder Bälle, die die Gäste sicher wähnten.

Marius Homann düpiert die MTV-Abwehr nach der Pause

Und die Gastgeber hatten Marius Homann, Landesliga-Toptorjäger, der auch in dieser Partie ablieferte. Kurz nach der Pause war er nach einem Patzer in der Wolfenbütteler Abwehr zur Stelle und netzte zum 1:1 ein. Die beste Wolfenbütteler Offensivaktion der gesamten Partie leitete die erneute Führung der Gäste ein: Nils Göwecke spielte einen Doppelpass mit Niklas Kühle, schlug den Ball flach nach innen und fand im Zentrum mit Abnehmer Klöppelt, der zum 2:1 traf (65.).

Doch das war’s mit Wolfenbütteler Gala-Aktionen. Fortan übernahm Lehndorf: Ole Herzig glich aus (69.), Homann spielte Blerian Halimi schwindelig und traf zum 3:2 (77.). „Wir sind tief enttäuscht“, sagte MTV-Trainer Deniz Dogan. „Das ist eine Phase in der Saison, durch die wir durch müssen. Aber wir werden uns wieder berappeln.“

Janosch Bauer bleibt bis Sommer 2024 in Wolfenbüttel

Der Kader des MTV für die kommende Saison nimmt weiter Konturen an. Nun verlängerte mit Janosch Bauer der 15. Spieler des aktuellen Teams seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2024. Der Offensivmann war 2021 von der U19 von Eintracht Braunschweig zum Meesche-Klub gewechselt. In 28 Einsätzen für den MTV erzielte Bauer zwei Tore. „Janosch ist einer der jungen, hochtalentierten Spieler, die unser Offensivspiel mit Qualität füllen“, so MTV-Sportkoordinator Michael Nietz.

MTV: Reihers – Halimi, Diana (63. Schmiedel), Linek – Klöppelt (76. Plünnecke), Göwecke – Abou-Raya (70. Jovanovic), Kühle (90. Selter), Stöver – Bauer (76. Grosonja), Queißer.

Tore: 0:1 Queißer (42.), 1:1 Homann (50.), 1:2 Klöppelt (65.), 2:2 Herzig (69.), 3:2 Homann (77.).

