Fümmelse ist gegen Tabellenführer Bleckenstedt „zu lieb“

Der TSV Sickte verpasste im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga 2 gegen Heeseberg den im Abstiegskampf dringend benötigten Sieg. In der Staffel 3 unterlag Fümmelse Staffel-Primus Bleckenstedt mit 0:3. Die SG Achim/Börßum/Hornburg machte es in der Nordharzliga 2 gegen den VfL Salder II zweistellig. Wendessen gewann das Kreisduell gegen Kissenbrück, während sich der FSV Fuhsetal zum 3:2-Sieg in Thiede mühte.

Bezirksliga 2

TSV Sickte – FC Heeseberg 2:2 (2:2). Tore: 1:0, 2:0 Schmidt (13., 20.), 2:1 Harmel (21.), 2:2 Schrader (27.).

„Einen Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren? Ich weiß es nicht!“ Sicktes Trainer Till Eickmeier konnte das Remis nicht so recht einordnen. „Ich will immer gewinnen“, sagte Eickmeier, „deshalb hätte ich gerne die drei Punkte mitgenommen“. 2:0 führten die Sickter – und das schnell. Doch ebenso schnell glich Heeseberg aus. „Es gab Chancen auf beiden Seiten – es hätte so oder so ausgehen können“, sagte Eickmeier, der einer „Mega-Chance“ seiner Elf aufs 3:2 kurz vor Schluss nachtrauerte.

Bezirksliga 3

SV Fümmelse – FC Germania Bleckenstedt 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Darboe (23.), 0:2 Reiswich (41.), 0:3 Frank (67.).

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben“, sagte Fümmelses Trainer Daniel Gustedt. Dass seine Elf dem Liga-Primus mit 0:3 unterlag, sei einfach erklärt, sagte Gustedt weiter: „Wir haben bei den Gegentoren drei Geschenke verteilt.“

Grundsätzlich habe ihm der Auftritt seiner Jungs auf schwer zu bespielendem und holprigem Untergrund sehr gut gefallen. „Wir haben in den Ketten gut verschoben.“ Kritisch sieht SVF-Coach Gustedt lediglich, dass seine Mannschaft in Sachen Zweikampfführung „einfach zu lieb ist“.

Nordharzliga 2

SV Wendessen – SV Kissenbrück 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Steinke (1.), 1:1 Gos (45.), 2:1 Karkowski (50.), 3:1 Gos (52.).

Thorben Steinke schoss den SVK nach 30 Sekunden in Führung. Gegen die tief stehenden Gäste glich der SVW aber noch kurz vor der Pause aus. Spielertrainer Pascal Gos erzielte das 1:1 und schnürte in der zweiten Halbzeit seinen Doppelpack. Nicht nur wegen seines wiederentdeckten Torriechers sind die Verantwortlichen in Wendessen sehr zufrieden mit der Arbeit des Coaches. Der Verein und Gos haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir sind mit ihm vor der Saison ein Risiko gegangen, denn es ist seine erste Trainerstation. Er hat unser Erwartungen aber zu 100 Prozent erfüllt. Die Mannschaft hat eine klare Spielidee und auch zwischenzeitige Rückschläge weggesteckt. Pascal ist als Mensch und Trainer voll im Verein angekommen“, sagt SVW-Abteilungsleiter Lennart Meinberg.

FC Viktoria Thiede – FSV Fuhsetal 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Stern (16.), 1:1 Schulz (64.), 1:2 Kaschner (76.), 2:2 Bartz (78.), 2:3 Freckmann (87.).

„Einen dreckigen Arbeitssieg“, hat FSV-Coach Dennis Kleinert gesehen. „Den nehmen wir aber gerne mit.“

SG Achim/Börßum/Hornburg – VfL Salder II 10:0 (3:0). Tore: 1:0 Bätz (6., Elfmeter), 2:0 Vöster (37.), 3:0 Wilkens (45.), 4:0 Nagelschmidt (58.), 5:0, 6:0, 7:0, 8:0, 9:0 Vöster (60., 69., 72., 74., 83.), 10:0 n. gem. (90.).

Leon Vöster ließ sich nicht aufhalten: Sechs Tore hat er beim Kantersieg seiner SG gegen das Schlusslicht erzielt.

