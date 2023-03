Tore aufbauen, Platz abkreiden: Noch liegt Arbeit vor Fümmelses Platzwart, damit am Mittwochabend die Partie gegen Bleckenstedt angepfiffen werden kann.

Fümmelse/Sickte. Am Mittwochabend stehen zwei Bezirksliga-Spiele an: Die Fümmelser sind gegen den Primus klarer Außenseiter, Sickte will gegen Heeseberg siegen.