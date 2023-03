MTV Wolfenbüttel knackt Goslarer Abwehrriegel

David Hettich (in Blau) erzielte das 1:0 für den MTV Wolfenbüttel gegen die JSG Goslar (in Weiß).

In der Fußball-Landesliga der A-Junioren untermauerte der MTV Wolfenbüttel mit einem Arbeitssieg über die JSG Goslar seine Aufstiegsambitionen. Der BV Germania unterlag der JSG Schöningen und muss weiter um den Ligaverbleib bangen.

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG Goslar 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Hettich (41.), 2:0 Schöngart (68.).

Der MTV wahrt seine Meisterschaftschancen. Die Partie gegen Goslar war aber eine zähe Auseinandersetzung. „Der Gegner hat von der 1. bis zur 90. Minute mit Mann und Maus verteidigt“, berichtete MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Gefühlt haben die Goslarer einen Bus vor ihrem Tor geparkt. Entsprechend schwer haben wir uns getan, uns durch die Reihen zu kombinieren.“ Am Ende mussten zwei Standardsituationen helfen, um zu den entscheidenden Treffern zu kommen. „Im Kurzpassspiel waren wir nicht geduldig, zielstrebig und kreativ genug“, sagte Pfitzner, der seinen Keeper Jonas Wiechert lobte, „der bei zwei, drei gefährlichen Standards der Goslarer zur Stelle war“.

BV Germania Wolfenbüttel – JSG Schöningen 2:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Diefenbach (11., 18.), 1:2 Vereshko (60.), 1:3 Ademeit (67.), 2:3 Dogan (89.), 2:4 Kleemann (90.+4).

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt (3:2 gegen den SSV Vorsfelde) kassierte Germania einen Rückschlag im Abstiegskampf. Die Mannschaft verschlief die Anfangsphase komplett und geriet 0:2 in Rückstand. Eine Hypothek, die sich im Spielverlauf als zu groß entpuppte. Am Samstag bei Schlusslicht JFV Eichsfeld muss ein Germania-Sieg her – ohne Wenn und Aber.

A-Junioren, Bezirksliga

JFV 37 Göttingen – MTV Wolfenbüttel II 4:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Petzke (17., 34.), 3:0 Noe (38.), 3:1 Strömsdörfer (45.), 3:2 Goldstein (70.), 4:2 Willmann (88.).

Der MTV setzte den Tabellenführer von Beginn an mit hohem Pressing unter Druck und erspielte sich so einige Torchancen. Die Tore erzielte jedoch der Gastgeber. „Zweimal wurden wir nach eigenen Offensivaktionen klassisch ausgekontert. Die anschließende Unsicherheit nutzte Göttingen zum dritten Treffer“, haderte MTV-Trainer Achim Freitag. Der MTV steckte jedoch nicht auf und kam kurz vor der Pause zum ersten Treffer. In der zweiten Halbzeit blieb der MTV spielbestimmend, die Göttinger verlegten sich zunehmend auf Konter. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer (70. Minute) setzte der MTV alles auf eine Karte, erspielte sich eine Großchance zum 3:3, die er vergab und kassierte im Gegenzug per Konter das 2:4. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Die Fehlerquote war leider zu hoch, um einen Punkt mitzunehmen“, resümierte Freitag.

B-Junioren, Landesliga

FT Braunschweig – MTV Wolfenbüttel 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Canete Cerillo (4.), 1:1, 2:1, 3:1 Konrad (30., 49., 59.), 3:2 Scheffer (80.+4).

Der MTV legte im Prinzenpark die frühe Führung vor, die Nico Konrad mit einem Dreierpack pulverisierte. Der Anschlusstreffer der Meesche-Kicker kam zu spät.

BV Germania Wolfenbüttel – Lupo Martini Wolfsburg 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Y. Mourad (6.), 0:2, 0:3 Z. Mourad (10., 18.), 0:4 Schauer (34.), 0:5 Aus dem Bruch (63.) 0:6 Lambrecht (71.), 0:7 Hermes (73.).

Germania war von Anfang bis Ende chancenlos. Durch die Pleite im Kellerduell verharrt die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz.

C-Jugend, Landesliga

BSC Acosta – MTV Wolfenbüttel 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Keune (20.), 1:1 Eigentor Rabsch (22.), 2:1 Gbogbo (32./Elfmeter), 3:1 Sarac (55.), 4:1 Baum (56.), 4:2 Ibo (58.).

„Wir sind alle sehr enttäuscht, denn aktuell belohnen wir uns nicht für unseren Aufwand“, monierte MTV-Trainer Bert König. „Auch die Schiedsrichter sind derzeit nicht unsere besten Begleiter – viele 50:50-Entscheidungen fallen gegen uns aus.“ Er könne seiner Elf aber keinen Vorwurf machen, sagte König weiter. „Sie hat das Spiel mit viel Leidenschaft, taktischer Disziplin und einer guten Einstellung bestritten. Wir schaffen es aber leider nicht, eine Führung mal zu verwalten oder auszubauen.“

VfB Peine – BV Germania Wolfenbüttel 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Holinka (28.), 1:1 Küster (55.), 2:1 Almajbel (60.), 2:2 Hoppe (62.), 3:2 Hagel (70.+3).

„Das Spiel auf schwierigem Untergrund war für uns eine echte Herausforderung“, fand BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgespielt, Jonathan Holinka hat uns sogar in Führung gebracht.“ Mit zunehmender Spielzeit fanden die Germanen nicht mehr in die Zweikämpfe, der Druck der Peiner wurde immer größer. Fast folgerichtig geriet die Fahlbusch-Elf mit 1:2 ins Hintertreffen. Lorne Hoppe glich zwar zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelang Peine der Lucky Punch. Fahlbusch: „Wir haben uns noch ein unglückliches Gegentor nach einem Freistoß eingefangen.“

C-Jugend, Bezirksliga

Staffel Mitte: MTV Wolfenbüttel II – FT Braunschweig 2:6 (2:3). Tore: 1:0 Baz Derbas (2.), 2:0 Eigentor (12.), 2:1 Sahid (14./Elfmeter), 2:2 Fotteler (26.), 2:3 n. gem. (31.), 2:4 n. gem. (47.), 2:5 n. gem. (50.), 2:6 n. gem. (69.).

Der MTV legte einen Start nach Maß hin, führte schnell mit 2:0 und haderte dann mit zwei Schiedsrichterentscheidungen. Einen „ganz klaren Handelfmeter, der uns nicht gegeben worden ist. Dann auf der anderen Seite ein völlig unverdienter Elfmeter, der zum 2:1 führte“, hatte MTV-Coach Torsten Rupprecht gesehen. Das habe zu einem Bruch im Spiel geführt.

Staffel Süd: JSG Weper – JSG Schladen/Gielde 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Hauenstein (9.), 2:0 Omar (16.), 3:0, 4:0, 5:0 Weimann (18., 37., 42.), 6:0 Reimer (70.).

Die Schladener kassierten die zweite deutliche Niederlage im neuen Pflichtspieljahr.

