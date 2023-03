3:4 nach 1:4 – Kissenbrücks Mut bleibt unbelohnt

In der Fußball-Nordharzliga holte sich die SG Achim/Börßum/Hornburg zum Jahresauftakt mit dem 0:2 bei Vahdet Salzgitter II die erste Niederlage ab. Während die SG Remlingen/Denkte sich zu einem 4:3-Sieg in Kissenbrück mühte, gab es für den TSV Destedt im Kampf um den Klassenerhalt nichts zu holen.

Staffel 1

TSV Immenrode – TSV Gielde 0:0.

Gieldes Keeper Marvin Süßmilch parierte einen Strafstoß (34. Minute) und hielt sein Team im Spiel. Die Gäste waren über die gesamte Zeit gesehen besser im Geschehen und besaßen die besseren Torchancen. Gieldes Trainer Reinhard Lossau sprach von einer umkämpften Partie, er sei mit dem Zähler zufrieden.

Staffel 2

KSV Vahdet Salzgitter II – SG Achim/Börßum/Hornburg 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Sagir (64.), 2:0 Alagöz (68.).

Gästetrainer Bilal Kötüz war bedient. „Die Leistung der Mannschaft hat mich sehr enttäuscht. Jeder Spieler hat das Recht, mal ein schlechtes Spiel abzuliefern – aber nicht die komplette Mannschaft“, so der SG-Coach, der kaum Lichtblicke sah. Nach der „unbefriedigenden Leistung“ wäre es laut Kötüz nicht verdient gewesen, wenn Zählbares herausgesprungen wäre.

SV Kissenbrück – SG Remlingen/Denkte 3:4 (1:4). Tore: 0:1 Laeske (2.), 0:2 Klusmann (13.), 1:2 Specht (16.), 1:3, 1:4 Zach (35., 44.), 2:4 Bomba (64.), 3:4 Wolf (76.).

Die erste Hälfte gehörte den Gästen. Nach der Pause änderte sich das Bild. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie mutiger sein und sich mehr zutrauen soll. Das hat sie umgesetzt“, freute sich SVK-Trainer Alexander Böhm. Die Gäste durften sich bei ihrem Keeper Jonas Wolke bedanken, dass sie die drei Punkte holten. „Für uns war ein Zähler greifbar, die Niederlage war unglücklich“, resümierte Böhm.

VfL Salder II – SV Wendessen 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Künne (8.), 0:2 Al-Zein (17.), 0:3, 0:5 Gos (26., 56.), 0:4 Wicht (45.), 0:6 Fakhreldine (65.), 0:7 Gos (76.).

„Wir waren die bessere Mannschaft, haben in 90 Minuten nicht eine Chance zugelassen“, sagte SVW-Spielertrainer und Dreifach-Torschütze Pascal Gos. Am Ende seien laut Gos „fünf Tore mehr“ möglich gewesen.

GA Gebhardshagen – TuS Cremlingen 5:1 (5:0). Tore: 1:0 Stockmann (11.), 2:0 Brandeis (20.), 3:0 Stockmann (21.), 4:0 Schulle (34.), 5:0 Brandeis (38.), 5:1 Kath (46.).

Die ersten 45 Minuten werden die Cremlinger nicht so schnell vergessen, beim Gang in die Kabine lagen sie 0:5 hinten. „Die erste Halbzeit haben wir absolut verschlafen“, konstatierte TuS-Trainer Fabian Oeft, der sich einen Seitenhieb nicht verkneifen wollte: „Danke an den Gegner, der das Spiel trotz des Niedersachsen-Derbys zwischen Braunschweig und Hannover nicht verlegen wollte.“

TSV Salzgitter – TSV Destedt 3:1 (1:1). Tore: 1:0 (27.), 1:1 Zerbe (45.+1), 2:1 (53.), 3:1 (72.).

Ein Punkt wäre für die abstiegsgefährdeten Destedter drin gewesen. „Es gab Chancen auf beiden Seiten, wir haben aber leider auch beste Gelegenheiten ausgelassen“, berichtete Destedts Trainer Marco Klare. Seine Mannschaft habe vor allem die individuellen Fehler der Platzherren nicht nutzen können. Besser machten es die Salzgitteraner, die die Partie in Hälfte 2 für sich entschieden.

