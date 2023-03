Enttäuschender Auftritt des SVW endet mit 0:2-Niederlage

Göttingen. Der SV Wendessen erspielt sich beim ESV Rot-Weiß Göttingen keine einzige Torchance und kassiert die zweite Niederlage in Serie.

Ein gebrauchter Tag war es für den SV Wendessen (in Rot: Lena-Lamona Blank) bei Rot-Weiß Göttingen (hier im Hinspiel in Blau).

„Es war einfach nur ein gebrauchter Tag für uns“, resümierte Marcel Döring, Trainer des SV Wendessen, die Vorstellung seines Oberliga-Teams nach dem 0:2 (0:1) beim ESV Rot-Weiß Göttingen. Für die Wendesser Fußballerinnen war es die zweite Niederlage in Folge nach dem 1:3 gegen den TSV Limmer vor zwei Wochen. Somit wartet das Team weiterhin auf seinen ersten Pflichtspielsieg in 2023.

„Gegen Limmer haben wir aber eine absolute Topleistung geboten, das war heute das genaue Gegenteil. Gegen Göttingen haben wir verdient verloren“, zeigte sich SVW-Coach Döring enttäuscht von dem, was seine Spielerinnen geboten haben. „Das war leistungsmäßig schwach. Wir sind überhaupt nicht zufrieden“, fügte der Trainer an – so habe er wenig Laufbereitschaft gesehen und ein zu schwaches Zweikampfverhalten. „Da fehlte die Durchsetzungsfähigkeit. Das war einfach zu schlaff“, befand Döring.

Trainer Marcel Döring stellt früh um

Die Konsequenz: Die Gäste aus dem Kreis Wolfenbüttel haben sich in der gesamten Partie nicht eine richtige Torchance erspielt. Die Göttingerinnen zeigten sich dagegen gefährlicher und überwanden die Wendesser Abwehr zweimal erfolgreich. Der SVW konnte im Süden Niedersachsens nicht in Bestbesetzung antreten, hatte nur drei Feldspielerinnen auf der Reservebank – darunter auch die angeschlagene Torjägerin Denise Böndel. „Ich habe sie trotzdem früh eingewechselt, weil ich taktisch umstellen musste“, sagte der Wendesser Trainer. Doch auch nach dieser Umstellung strahlte die SVW-Mannschaft vorne keine Gefahr aus und brachte Göttingen nicht mehr in Verlegenheit.

Kommenden Sonntag ist Abstiegskandidat HSC Hannover zu Gast in Wendessen. „Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen“, fordert Coach Döring. Er ist überzeugt davon, dass es seiner Mannschaft gut tun werde, wieder in einen Rhythmus hineinzukommen.

SV Wendessen: Lau – Kraus, Borchert, F. Heidrich, van den Heuvel (69. Reimann), Klein, Bölsing, Ahrens (38. Böndel), Berger, L. Heidrich, Blank (77. Bleich)..

Tore: 1:0, 2:0 Bindewald (16., 65.).

