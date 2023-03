MTV erlebt in Göttingen ein sportliches Debakel

Dieses Gesicht seiner Mannschaft war Deniz Dogan bislang unbekannt. „Alle hatten einen kompletten Blackout-Tag“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel nach der 1:5 (1:3)-Niederlage beim 1. SC Göttingen 05. Die Folge: Der Rückstand des MTV auf Spitzenreiter Vorsfelde wuchs wieder an, die Chance, den Primus noch abfangen zu können, ist deutlich gesunken.

Was war passiert in Göttingen? Wie beschreibt Dogan die Leistung seiner Jungs? „Wenn man überhaupt von einer Leistung sprechen kann“, betonte der Trainer. „Man hat schon beim Warmmachen gemerkt, dass die Jungs nicht bei der Sache sind.“ Und dieser Eindruck verstärkte sich laut Dogan in den ersten 25 Minuten des Spiels. „Wir haben in dieser Zeit nicht einen Zweikampf gewonnen.“

Vier Konter und ein Treffer nach einem Einwurf

Bis dahin lagen die Hausherren bereits 2:0 vorne, weil, so Dogan weiter, „Göttingen effektiv war und uns ausgekontert hat“. Nach diesem wiederkehrenden Muster seien die Gegentreffer 2 bis 5 gefallen. Göttingens 1:0-Führung dagegen sei im Anschluss an einen Einwurf in den MTV-Strafraum gefallen. „Da stand der Göttinger Stürmer blank und macht das Ding rein“, beschrieb Dogan die Entstehung des Gegentores „Marke einfach“.

Ein kurzes Aufbäumen gab es, nachdem Niklas Kühle vor der Pause zum 1:3 verkürzt hatte, „so richtig an sich geglaubt haben die Jungs nicht“, sagte Dogan. „Unter dem Strich war die Höhe der Niederlage noch schmeichelhaft. Kein Spieler hatte Normalform, nicht mal ansatzweise. Das muss sich nächstes Wochenende wieder ändern.“

MTV: Reihers – Linek, Halimi, Diana, Stöver – Abou-Raya, Klöppelt (46. Bauer), Göwecke, Kühle – Christel, Queißer.

Tore: 1:0 Reinke (13.), 2:0 Sieburg (22.), 3:0 Baumgardt (36.), 3:1 Kühle (40.), 4:1 Reinke (52.), 5:1 Kaplan (59.).

Neuigkeiten gibt’s in Sachen Personal

Häppchenweise präsentieren die Verantwortlichen des MTV Wolfenbüttel dieser Tage die Vertragsverlängerungen mit Spielern des aktuellen Landesliga-Kaders. Nachdem im Laufe der vergangenen Woche bereits Direnc Güven, Jonas Klöppelt, Antonio Diana, Blerian Halimi, Dzelal Grosonja und Johannes Patz ihre Zusagen für die Saison 2023/2024 gegeben hatten, vermeldete der Verein zum Wochenende hin, dass auch Steffen Suckel und André „Poldi“ Linek bis Sommer 2024 beim Meesche-Klub bleiben.

Suckel (25) war 2021 vom VfV Hildesheim zum damaligen Oberligisten MTV gewechselt. Das laut MTV-Mitteilung „Zweikampfmonster“ absolvierte bislang 47 Pflichtspiele (6 Tore) für die Wolfenbütteler. „Steffen ist in unserer Zentrale ein ganz wichtiger Spieler, daher freue ich mich, dass er auch kommende Saison bei uns bleibt“, sagt MTV-Trainer Deniz Dogan. Linek, ebenfalls 25, hatte 2018 vom HSC Leu Braunschweig kommend den Sprung aus der Bezirksliga in die Oberliga gewagt. Er weist bislang 101 Pflichtspieleinsätze für den MTV auf. „Poldi ist ein Gewinn für jedes Team. Sowohl menschlich als auch spielerisch ist er ein ganz feiner Junge“, betont Michael Nietz, Sportkoordinator des MTV.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de