Christof Kepski knüpfte im oberen Paarkreuz gegen Lenglern an alte Offensivqualitäten an.

Wolfenbüttel. Zwei erwartete Niederlagen holt sich in der Tischtennis-Landesliga auch der MTV Wolfenbüttel ab – nämlich mit 0:9 in Gifhorn und mit 3:9 in Oker.