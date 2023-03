Handball-Regionsoberliga Die SG Sickte/Schandelah bleibt in der Erfolgsspur

Die SG Sickte/Schandelah eilt in der Handball-Regionsoberliga 1 weiter von Erfolg zu Erfolg. Gegen Müden-Seershausen gab’s in eigener Halle einen deutlichen Pflichtsieg. Die Partie des MTV Hornburg in Lebenstedt wurde abgebrochen. Der Grund: Ein MTV-Spieler hatte sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen.

Staffel 1

SG Sickte/Schandelah – HSG Müden-Seershausen 42:26 (21:14). „Wir waren klar überlegen“, sagte SG-Trainer Matthias Frühauf. Seine Mannschaft drückte aufs Tempo, wenn sie dazu gefordert war, sie ließ in einigen Phasen aber auch die Zügel schleifen. „Deshalb sind mir die 26 Gegentore zu viele“, betonte der Sickter Trainer weiter. „In der Abwehr fehlte mir hier und da die nötige Spannung.“ Positiv: Die Sickter Halle war erneut gut besucht, die Erfolge der jungen SG-Mannschaft sprechen sich offensichtlich herum.

SG: Osterland, Isermeyer – J. Liborius 2, Schilling 2, J. Bosse 11, M. Bosse 3, J. Frühauf 5, Schnakenbeck, Post 4, Mann 9, Peschmann 1, Harries 1, F.-M. Liborius 4.

Staffel 2

SV Fortuna Lebenstedt – MTV Eintracht Hornburg (Abbruch beim Stand von 17:18). In der 41. Minute war ein Hornburger Spieler mit dem Hinterkopf aufs Hallenparkett geschlagen und sei daraufhin nach Angaben von MTV-Trainer Philipp Grünke „gefühlt sieben-, achtmal in Ohnmacht gefallen“. Der Spieler habe beim Wurf einen Schubser von hinten bekommen und sei danach zu Fall gekommen.

Nach Angaben von Fortunas Teamsprecher André Reich habe der Hornburger zudem einen Schuh gegen die Schläfe bekommen. Nur gut, so der Fortuna-Sprecher weiter, dass am Zeitnehmertisch eine Krankenschwester saß. „Sie hat sich um den Spieler gekümmert, bis der Notarzt eintraf.“

Bis der Spieler ärztlich versorgt war, sei eine Stunde vergangen, berichtete MTV-Coach Grünke. „Keinem stand danach noch der Sinn nach Handball.“ Beide Mannschaften verständigten sich auf einen Spielabbruch. Die Partie wird nun neu angesetzt, ein Nachholtermin ist indes noch offen.

Das Wichtigste indes: Dem Spieler ging es laut Grünke am Tag nach dem Unfall bereits besser. „Er ist zur Überwachung im Krankenhaus geblieben. Er war stabil, sein Blutdruck war auch okay.“

Eintracht Braunschweig II – HG Elm II 29:23 (15:11). Auch nach dem 15. Saisonspiel steht die HG-Reserve ohne Punkt da. Bis elf Minuten vor dem Ende durften die Elm-Handballer auf Zählbares hoffen, nachdem ihr Topwerfer Fabian Adolph zum 21:21 ausgeglichen hatte. Drei Minuten und vier Tore später hatte die Eintracht die Partie beim Stand von 25:21 jedoch vorentschieden.

HG II: Bormann – Plinke, Jänich, Buchheister, Wellenreich, Degenhardt 1, Troitsch 1, Banick 1, Wunderling 3, Achilles 6, Adolph 11.

