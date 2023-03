MTV Salzdahlum verliert in letzter Minute mit 0:1

Als sich alle Beteiligten schon mit einem torlosen Remis abgefunden hatte, setzte der FC Wenden noch den Lucky Punch. Für Fußball-Bezirksligist MTV Salzdahlum endete die Reise in den Braunschweiger Norden am Sonntagnachmittag mit einer Enttäuschung. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf der FC durch Nick Zeidler im Anschluss an einen Eckball zum 1:0 (0:0)-Sieg.

Vorausgegangen war ein gelbwürdiges Foul des Salzdahlumers Ilyas Nasfi. Der Freistoß prallte von der Abwehrmauer der Gäste zum Eckstoß, der wiederum, getreten von Tayfun Bozkurt, Ausgangspunkt für das Tor des Tages wurde. „Flanke, in der Mitte steht einer, drin!“ So beschrieb MTV-Trainer Jens Hueske die spielentscheidende Szene.

Gegentreffer zeichnet sich ab

Es war ein Gegentreffer, der sich in den Minuten zuvor irgendwie angedeutet hatte. In der Schlussphase ließen sich die Salzdahlumer mehr und mehr hinten reindrängen, Entlastung gab es nur noch selten. Wenden initiierte einige gefährliche Angriffe über die Flügel und die Gäste durften sich bei ihrem Schlussmann Max Hahne bedanken, der mehrfach noch so eben die Fingerspitzen an die Bälle bekam und Schlimmeres verhinderte.

In der 75. Minute hätten die Salzdahlumer fast ihrerseits den Lucky Punch gesetzt: Wendens Torhüter Cedric Beith hatte einen Freistoß von Tristan Richter nach vorne prallen lassen, Max Bichlmayers Abstauber landete jedoch am Innenpfosten. Von dort sprang der Ball entlang der Torlinie in Richtung des zweiten Pfostens und wurde dann geklärt. So torgefährlich wie in dieser Szene wurden die Salzdahlumer im Spielverlauf indes selten. Hueske: „Ich hätte mir manchmal eher den Torabschluss gewünscht, statt noch einen Haken zu schlagen.“

MTV-Treffer wird zurückgenommen

Pech hatten die Gäste in der 40. Minute: Ü40-Spieler Nico Wenda, kurz vor der Partie für den beim Aufwärmen verletzten Björn Struck in die Startelf gerückt, traf zum vermeintlichen 1:0 für den MTV. Schiedsrichter Jonas Rupp reagierte jedoch auf die gehobene Fahne seines Assistenten und erkannte auf eine Abseitsstellung des Salzdahlumers. „Ein verletzter Spieler von mir stand draußen auf gleicher Höhe und hat geschworen, dass es kein Abseits war“, sagte Hueske. „Aber wir müssen es so hinnehmen.“

Die Salzdahlumer waren bei eisigen Temperaturen jederzeit auf Betriebstemperatur. Die Mannschaft war präsent und aufmerksam in den Zweikämpfen – mit eben einer Ausnahme in der Nachspielzeit. „Gefühlt waren wir näher dran an einem Treffer“, sagte Hueske. „Es ist ärgerlich, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren.“

Tor: 1:0 Zeidler (90.+2)

