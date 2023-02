MTV Hornburg überrascht gegen einen Top-3-Gegner

Überraschend deutlich setzte sich der MTV Eintracht Hornburg in der Handball-Regionsoberliga 2 gegen den HSC Ehmen durch. Am Tabellenende unterlag die HG Elm II abermals und wird den letzten Tabellenplatz bis zum Saisonende nicht mehr verlassen können.

MTV Eintracht Hornburg – HSC Ehmen 32:21 (18:14). Der MTV legte gegen den Tabellendritten einen 0:3-Fehlstart hin (4. Minute). „Ich hatte schon beim Aufwärmen gespürt, dass die Jungs noch nicht so richtig bei der Sache sind“, sagte Hornburgs Trainer Philipp Grünke.

Doch die Hausherren bekamen schnell die Kurve, „weil wir uns in die Aufgabe reingekämpft haben“, so Grünke weiter. Nach 10 Minuten hatten die Hornburger die Partie erstmalig gedreht (6:4).

Dieses Mal schlug Ehmen zurück, die Gäste gingen 12:10 in Führung (22.). „Das war die Phase, in der wir angefangen haben, um jeden Ball zu kämpfen“, sagte Grünke, dessen Team die Partie zwischen der 24. und 37. Minute vorentschied und einen 13:14-Rückstand in eine 22:14-Führung verwandelte.

MTV: Rapmundt, Reppin – Heilmann 5, Wallat 6, Linke 3, Gnade 2, Gille 5, Demmler 2, Seifried 1, Stöhr 3, Busies 1.

HG Elm II – HSG Liebenburg-Salzgitter 21:35 (11:19). Nun ist auch rechnerisch klar, dass die Landesliga-Reserve der HG die Saison als Tabellenletzter beschließen wird. Nur bis zum 5:7 (16.) hielt die HG die Partie offen, musste dann aber abreißen lassen.

HG II: Kreith – Plinke, Adolph 8, Wunderling 2, Degenhardt 4, Wellenreich, Roloff 1, Brandt 6, Brandes, Müller, Buchheister, Gauß.

