MTV feiert einen Kantersieg im Schneegestöber

Im dichten Schneegestöber setzten sich die Fußball-A-Junioren des MTV Wolfenbüttel im Landesliga-Spitzenspiel gegen Lupo Martini unerwartet deutlich durch. Die „Zweite“ des MTV tat sich in der Bezirksliga in Salder schwer und kam erst spät zum Siegtreffer. Germanias B-Junioren kassierten in der Landesliga in Fallersleben eine deftige Abfuhr.

Landesliga, A-Junioren

MTV Wolfenbüttel – Lupo Martini Wolfsburg 7:1 (5:0). Tore: 1:0 Redl (3.), 2:0 Schöngart (11.), 3:0 Ostapowicz (30.), 4:0 Kara (42.), 5:0 Ostapowicz (45.+1), 5:1 Omarkhel (51.), 6:1 Kara (52.), 7:1 Redl (57.).

„Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, berichtete Wolfenbüttels Trainer Anthony Pfitzner. Die schnelle Führung durch Philipp Redl gab zusätzlich Schwung und Selbstvertrauen. Die Gäste standen früh auf verlorenem Posten. „Unser Matchplan, die Wolfsburger früh zu attackieren, sie permanent zu stören, sie nicht in einen Spielfluss kommen zu lassen, hat sehr gut funktioniert“, sagte Pfitzner weiter.

In der zweiten Halbzeit nahmen die Wolfenbütteler ein wenig das Tempo aus dem Spiel. „Aber das ist auch normal, wenn man 5:0 führt“, relativierte Pfitzner. Der Wolfenbütteler Trainer schöpfte sein Wechselkontingent aus, doch an der Dominanz des Meesche-Nachwuchses änderte sich nichts. „Es war ein absolut verdienter Sieg“, resümierte Pfitzner. „Wir waren über die gesamte Distanz die bessere Mannschaft und haben mit diesem Erfolg ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.“

Bezirksliga, A-Junioren

VfL Salder – MTV Wolfenbüttel II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Straube (73.).

„Es war von Beginn an ein zähes Spiel mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten“, berichtete MTV-Trainer Achim Freitag. Seine Mannschaft sei über die gesamte Spielzeit drückend überlegen aufgetreten, Torchancen blieben jedoch Mangelware. „Der Gegner hat sich für jede Grätsche abgefeiert, mit Fußball hatte das nicht viel zu tun“, sagte Freitag. „Dass wir uns jedoch so schwer tun würden, hätte ich nicht erwartet. Unter dem Strich zählen die drei Punkte. Wir sind froh, dass sich niemand verletzt hat.“

Landesliga, B-Junioren

VfB Fallersleben – BV Germania Wolfenbüttel 11:0 (5:0). Germanias B-Junioren stecken nach dieser deftigen Abfuhr, die sich früh abzeichnete, mit nur sechs Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest.

Lupo Martini Wolfsburg – MTV Wolfenbüttel 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Baouche (31., 51.), 3:0 Peckmann (58.), 3:1 Canete Cerillo (66.), 4:1 Peckmann (73.).

Nach dem 3:1-Erfolg vier Tage zuvor gegen Arminia Vechelde erhielten die Wolfenbütteler, die auf fünf Positionen umstellen mussten, bei Lupo Martini einen nicht einkalkulierten Dämpfer. „Ich muss mir auch als Trainer ankreiden, dass es mir nicht gelungen ist, die Spannung bei den Jungs hochzuhalten“, gestand MTV-Trainer Henrik Hagemann ein. „Unser Auftritt war frustrierend.“

Landesliga, C-Junioren

VfL Wolfsburg – BV Germania Wolfenbüttel 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Hernandez Soler (25., 42.), 3:0 Tegener (55.).

Die Germanen standen in der Volkswagenstadt auf verlorenem Posten. Der VfL zementierte seine Spitzenposition durch den 11. Sieg im 11. Spiel, die Wolfenbütteler weisen nach dieser Niederlage als Zweiter bereits 10 Punkte Rückstand auf.

MTV Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Eigentor Hölter (6.), 0:2 n. gem. (9.), 0:3 n. gem. (21.), 1:3, 2:3 Kartal (41., 59.).

Von einer ärgerlichen Niederlage berichtete MTV-Coach Bert König. Ein Rückpass landete im eigenen Tor, eine Ecke wurde nicht gut verteidigt – und schon lagen die Gastgeber 0:2 zurück. Nach und nach kamen die Wolfenbütteler besser ins Spiel, kassierten aber noch vor der Pause ein weiteres Gegentor. „Im zweiten Durchgang haben wir uns erheblich gesteigert. Läuferisch, spielerisch und kämpferisch waren wir voll da“, sagte König. Über die Außenbahnen kamen die Wolfenbütteler immer wieder hinter die Gifhorner Kette, hatten aber zu viele Ballverluste. Gökay Kartal traf für den MTV doppelt, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.

Jugendfußball heute

Bezirksliga, C-Jugend: JSG SCU SalzGitter – JSG Schladen Gielde (18.45 Uhr).

