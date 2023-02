Sickte/Schandelah festigt seinen zweiten Tabellenplatz

Sickte/Schöppenstedt. Die Spielgemeinschaft dreht in der zweiten Hälfte auf. Die HG Elm II hingegen musste sich auch im 13. Saisonspiel geschlagen geben.

In der Staffel 1 der Handball-Regionsoberligen festigte die SG Sickte/Schandelah durch den Heimsieg über Nord Edemissen/Uetze II ihren zweiten Tabellenplatz. Weiter abgeschlagenes und punktloses Schlusslicht der Staffel 2 bleibt die HG Elm II, die bei Staffelprimus Fortuna Lebenstedt mit 20:32 unterlag.

Staffel 1

SG Sickte/Schandelah – HSG Nord Edemissen/Uetze II 29:24 (12:11). Nach leichtem Stotterstart (2:4, 5. Minute) kam die SG immer besser in Schwung, führte nach einem 6:0-Tore-Lauf mit 8:4 (13.). Die folgende Manndeckung gegen Sicktes Regisseur Lucas Mann zeigte Wirkung. Edemissen/Uetze II schloss auf (13:14), ehe die SG den vorentscheidenden Zwischenspurt zum 20:14 (42.) hinlegte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel in die Breite gezogen, kamen über unsere Außen und über Eins-gegen-Eins-Situationen zu den Toren“, sagte SG-Coach Matthias Frühauf.

SG: Osterland, Isermeyer – Schilling 6, Post 1, Mann 3, F.-M. Liborius 4, Harries 2, J. Bosse 5, M. Bosse, Schnakenbeck 3, J. Frühauf 5, Mitja Mallol.

Staffel 2

SV Fortuna Lebenstedt – HG Elm II 32:20 (20:9). 13. Spiel, 13. Niederlage. Bei Spitzenreiter Lebenstedt gab’s für die HG nichts zu holen. Von der 25. Minute an betrug der Rückstand nie weniger als 10 Tore.

HG II: Kreith – Adolph 7, Achilles 4, Jänich, Keil, Buchheister 1, Plinke, Wellenreich 1, Degenhardt 2, Wunderling 1, Roloff.

