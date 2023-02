Kampf statt Glanz – MTV Wolfenbüttel siegt 4:2

Einen schweren Stand hatten die A-Jugend-Stürmer von Germania Wolfenbüttel (in Gelb: Adam Dogan) im Heimspiel gegen Vechelde (in Grün).

Im Abstiegskampf der A-Junioren-Bezirksliga mussten die Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel gegen Vechelde einen Rückschlag verkraften. Staffel- und Stadtrivale MTV hielt sich dagegen auswärts gegen Union Salzgitter schadlos. Nicht in Gefahr gerieten die Bezirksliga-C-Junioren des MTV Wolfenbüttel auf eigenem Platz gegen Germania Lamme.

A-Junioren, Landesliga

BVG Wolfenbüttel – Arminia Vechelde 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Mischek (4., 28., 61.), 0:4 Kratschmer (84.).

Das Duell Zehnter gegen Neunter ging deutlich an die Gäste aus dem Kreis Peine. „Der Gegner war in allen Belangen stärker als wir und hat verdient gewonnen“, musste BVG-Trainer Nenad Radojevic zugeben. Nach vorne ging nicht viel bei den Gastgebern, die auch die Zweikämpfe nicht angenommen hatten. „Dementsprechend haben wir viel zu einfach Gegentore kassiert. So kann man im Abstiegskampf nicht bestehen“, stellte Radojevic fest.

JSG SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Kara (7.), 1:1 Kafelov (15.), 1:2 Schmiedel (19.), 2:2 Kanaan (51.), 2:3 Kartal (FE 79.), 2:4 Schöngart (88.).

„Wir wussten, dass wir in dieser Partie mit unseren spielerischen Vorteilen nicht weit kommen werden“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Union hat eine körperbetont spielende, sehr robuste Mannschaft. Wir haben unseren Jungs deshalb gesagt: ‘Haltet gegen, dann gewinnt ihr das Spiel’. So kam es schließlich auch.“

Die Wolfenbütteler agierten entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten mit weit über das Mittelfeld nach vorne geschlagenen Bällen. „Wir wollten auf den zweiten Ball gehen, was uns gut gelungen ist“, berichtete Pfitzner, der seine Spieler für ihre Einsatzfreude lobte. „Wir waren in den Zweikämpfen über die gesamte Spielzeit sehr präsent. Von der Seitenlinie sah das für die Zuschauer nicht immer schön aus, aber unter dem Strich können wir sagen, dass unser Matchplan aufgegangen ist“, so Pfitzner.

A-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – TSG Bad Harzburg 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Straube (21.), 1:1 (32.), 2:1, 3:1 Strömsdörfer (51., 60.), 4:1 Straube (88.).

Der MTV ergriff von Anfang an die Initiative und erspielte sich eine Reihe von Tormöglichkeiten. Die 1:0-Führung durch Leonard Straube nach 21 Minuten fiel zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

In der Folge agierten die Bad Harzburger aber deutlich mutiger und erzielten den Ausgleich, während die Platzherren ein wenig den spielerischen Faden verloren. „Die Pause kam für uns zum rechten Zeitpunkt“, sagte Wolfenbüttels Trainer Achim Freitag, der in der Kabine deutliche Worte an seine Jungs richtete. „Anschließend haben wir das Spiel wieder nach Belieben dominiert.“ Zweimal Simon Strömsdörfer sowie abermals Leonard Straube stellten den 4:1-Endstand her.

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – TSV Germania Lamme 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Kartal (19.), 2:0 Keune (25.), 3:0 Kartal (33.).

Bei widrigen Bedingungen – im Meesche-Sportpark blies kräftiger Wind und es regnete – kamen die Platzherren gegen das Schlusslicht gut in die Partie. Sie agierten griffig in den Zweikämpfen und zeigten ein schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn.

„Zwei, drei Mal haben wir im Spielaufbau die falsche Entscheidung getroffen. Zum Glück hat Lamme diese Möglichkeiten nicht genutzt“, berichtete MTV-Trainer Bert König. „Zur Pause lagen wir auch in der Höhe verdient in Führung, weil wir schöne Kombinationen gezeigt und auch die nötigen Tore erzielt haben.“ Nach dem Seitentausch schafften es die Wolfenbütteler trotz Chancenplus nicht, den 3:0-Vorsprung auszubauen.

„Schlussendlich haben wir den Pflichtsieg eingefahren und kommen immer besser in Fahrt. Ich bin zufrieden“, resümierte König, der Gökay Kartal hervorhob: „Er hat ein super Spiel abgeliefert und sich mit zwei Toren für seinen Aufwand belohnt.“

SSV Vorsfelde – BV Germania Wolfenbüttel 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Hoppe (9., 23.), 1:2 Thiel (49.).

Der BV Germania legte in Halbzeit 1 den Grundstock für den Auswärtssieg. Lorne Hoppe war zweimal zur Stelle und traf zur komfortablen 2:0-Pausenführung. Vorsfelde verkürzte zwar kurz nach dem Seitentausch auf 1:2, doch mehr ließ der Tabellenzweite aus Wolfenbüttel nicht mehr zu.

