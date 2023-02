Roklumer Testspiel-Stress zwischen Göttingen und Thale

Fast alle Wolfenbütteler Fußball-Bezirksligisten befanden sich am Wochenende im Testspieleinsatz – mit ganz unterschiedlichen Resultaten.

BSV Ölper – FC Arminia Adersheim 3:3 (3:1). Tore: 1:0 Brühl (8.), 2:0, 3:0 Ates (14., 29.), 3:1 Dremmler (45.), 3:2 Degering (55.), 3:3 Marktl (69.).

Die Adersheimer gerieten früh mit 0:3 in Rückstand, „weil wir naiv verteidigt haben“, sagte FCA-Spielertrainer Garrit Golombek. „Das müssen wir abstellen, sonst bekommen wir in der Liga Probleme.“ Nach vorne lief es rund: Die Arminia hatte 80 Prozent Ballbesitz, ein halbes Dutzend Großchancen und traf dreimal.

SV Barnstorf – TSV Sickte 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Schmidt (24.), 1:1 Joseph (25.), 1:2 Chromik (48.)2:2 Opitz (66.), 3:2 Fiorillo (85.), 3:3 Hans (90.+2).

Es bleibt dabei: Egal ob Punkt- oder Testspiel – bei Sickter Beteiligung fallen stets viele Tore. So war es auch auf dem Kunstrasenplatz in Neuhaus. In Halbzeit 1 besaß der TSV das Chancenplus, nach dem Seitentausch hatte Barnstorf die besseren Szenen in Tornähe. „Deshalb geht das Unentschieden auch in Ordnung“, sagte Sicktes Trainer Till Eickmeier. „Noch gibt es in unserem Spiel Licht und Schatten. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung ganz normal.“

RSV Göttingen – SG Roklum-Winnigstedt 4:4 (2:1). Tore: 1:0 Salzmann (4.), 2:0 Seiger (30.), 2:1 Schulze (35.), 3:1 Jühne (49.), 3:2, 3:3 Schulze (58., 66.), 3:4 Kann (78.), 4:4 Seiger (90.).

Statt Hallen- und Hartplatz-Training absolvierte die SG ihr erstes Testspiel auf Göttinger Kunstrasen. „Es war wichtig, dass wir uns mal wieder auf einem richtigen Feld bewegen konnten“, sagte Spielertrainer Pascal Krafft, der das Ergebnis als zweitrangig einordnete. Dominik Schulze überzeugte als Roklumer Dreifachtorschütze.

SV Stahl Thale – SG Roklum-Winnigstedt 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Dos Santos Souza (9.), 1:1 Schlinger (24.), 2:1, 3:1 Dos Santos Souza (41., 54.), 3:2 Joe (61.).

Der Kontakt zu dem sachsen-anhaltinischen Landesklassisten hatte Roklums Physiotherapeut geknüpft, der aus dieser Harzer Region stammt. „Es war noch einmal ein sehr vernünftiger Test auf einem sehr guten Kunstrasen-Geläuf“, sagte Roklums Spielertrainer Pascal Krafft. Keine 24 Stunden nach dem Testkick in Göttingen hatten die Roklumer reichlich frisches Personal dabei, so dass sie über 90 Minuten ein ordentliches Tempo gehen konnten.

Dass es am Ende nicht zum Remis reichte, hatten sich die Roklumer selbst zuzuschreiben. „Zwei Gegentoren gingen eklatante Fehler von uns voraus“, so Krafft.

Goslarer SC – MTV Salzdahlum 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Syfus (16.), 1:1 Rühle (21.), 1:2 Richter (55.), 2:2 Almeida (86.), 3:2 Rühle (90.).

In den Schlussminuten gaben die Salzdahlumer ihre 2:1-Führung noch aus den Händen. Ihren nächsten Test bestreiten sie am Donnerstag (19 Uhr) in Adersheim.

