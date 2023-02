41:31 – MTV Hornburg gewinnt das Kellerduell

Schöppenstedt/Sickte. Die HG Elm II muss beim MTV die elfte Pleite im elften Saisonspiel hinnehmen. Sickte/Schandelah siegt in Staffel 1 in Wittingen mit etwas Dusel.

Seine 12 Tore reichten nicht: Fabian Adolph (Mitte, hier in Hinspiel in Hornburg) kassierte mit seiner HG im 11. Saisonspiel die 11. Niederlage.

Mit einer gehörigen Portion Glück verbuchte die SG Sickte/Schandelah in der Staffel 1 der Handball-Regionsoberliga einen 32:31-Sieg im Verfolgerduell in Wittingen. Im Kellerduell der Staffel 2 beendete der MTV Eintracht Hornburg seine Durststrecke mit dem Sieg beim Tabellenletzten HG Elm II, der damit weiter auf seinen ersten Pluspunkt der Saison warten muss.

Staffel 1

SG VfL Wittingen/Stöcken II – SG Sickte/Schandelah 31:32 (12:15). Die Sickter kamen mit einem blauen Auge davon – oder, so Trainer Matthias Frühauf: „Wir hatten eine ganze Menge Glück.“ Der Grund: Gastgeber Wittingen/Stöcken setzte mit der letzten Aktion des Spiels einen Siebenmeter gegen den Querbalken des Sickter Gehäuses. Und in dem stand mit Torhüter Bernd Osterland der Garant des Auswärtssieges, denn der Routinier blieb 14-mal Sieger in Eins-gegen-eins-Duellen mit Wittinger Angreifern.

„Insgesamt war es keine gute Leistung von uns“, sagte Frühauf. „Wir haben sehr oft gehadert nach unseren Aktionen.“ Mit dem Sieg hat der Aufsteiger aus Sickte den Anspruch auf Tabellenplatz 2 untermauert.

Sickte/Schandelah: Osterland – J. Frühauf 3, Schnakenbeck 2, Post 3, Mann 7, F.-M Liborius 2, Peschmann 5, Mitja Mallol, Harries, J. Bosse 7, J. Liborius 3.

Staffel 2

HG Elm II – MTV Eintracht Hornburg 31:41 (16:18). Schlusslicht HG Elm II wehrte sich gegen zuletzt wenig erfolgreiche Hornburger bis Mitte der zweiten Halbzeit mit vereinten Kräften, quittierte aber am Ende dennoch die 11. Niederlage im 11. Saisonspiel.

„41 eigene Tore sind okay, die 31 Gegentreffer waren für meinen Geschmack aber zu viele“, sagte Hornburgs Trainer Philipp Grünke, der dieses Mal selbst mit ins Geschehen eingriff. „Unsere Abwehr stand in vielen Phasen nicht so sattelfest.“ Vor allem Fabian Adolph hielt die Elm-Handballer mit seinen insgesamt zwölf Treffern lange Zeit im Spiel. Erst in den letzten 20 Minuten sorgten die Hornburger für klare Verhältnisse, als sie vom 24:23 (41.) auf 33:25 (49.) enteilten.

HG II: Kreith – Gauß, Jänich, Achilles 5, Adolph 12, Degenhardt 2, Wunderling 4, Keil 2, Bencke 1, Banick, Pinke, Müller 3, Brandt 2, Brandes.

MTV: Reppin, Strohäcker – von Erffa, Heilmann 10, Hennig 6,

Creydt 3, Gille 6, Demmler 5, Schulze 2, Seifried 4, Linke 2, Grünke 3.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de