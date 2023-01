Der MTV/BG fehlen die Selbstverständlichkeiten

Eine starke Maileen Baumgardt reichte der MTV/BG Wolfenbüttel am Sonntag nicht, um gegen den Osnabrücker SC II die Punkte am Landeshuter Platz zu behalten. Das 55:63 (9:14, 18:23, 13:11, 15:15) bedeutete die siebte Niederlage im zwölften Spiel in der 1. Basketball-Regionalliga. Gleichzeitig zogen die Gäste, die nur zu sechst angereist waren, an den MTV/BG-Frauen vorbei.

„Das ist einfach schade, weil heute war ein Sieg definitiv drin. Aber wenn die Automatismen und die Selbstverständlichkeiten im Spiel fehlen, kannst du solch eine Partie nicht gewinnen“, erklärte Trainer Andreas Hundt nach dem Schlusspfiff und spielte damit auf die schlechte Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen an. „Mit sechs Spielerinnen kann ich nicht im 5-gegen-5 trainieren und somit auch keine Spielszenen simulieren. Das wurde uns nun zum Verhängnis“, wurde Hundt deutlich.

Manche seiner Mädels hätten aufgrund der wenigen Einheiten am Ball Probleme gezeigt, einfache Punkte – zum Beispiel durch Korbleger – zu machen, die das Spiel gegen Osnabrück eventuell zugunsten der MTV/BG gedreht hätten. „Das Zusammenspiel kann ohne gemeinsames Training natürlich nicht optimal funktionieren.“

MTV/BG kommt mit einer Ausnahme nicht wirklich aufs Scoreboard

So war es für den Trainer auch nicht verwunderlich, dass sein Team gegen die großgewachsenen Osnabrückerinnen mit Ausnahme von Baumgardt (19 Punkte) nicht wirklich aufs Scoreboard gekommen ist. „Gegen lange Gegnerinnen brauchst du Vertrauen in deinen Wurf und das kannst du nicht haben, wenn du unter der Woche keinen Ball in der Hand hast“, so Hundt. Trotzdem waren die Gastgeberinnen nach einem 10-Punkte-Pausenrückstand durch eine Energieleistung anderthalb Minuten vor dem Ende noch einmal auf vier Punkte herangekommen. „Du gewinnst solch ein Spiel aber nicht in den letzten 90 Sekunden“, beschrieb der Coach das Ende des Spiels, in dem die Osnabrückerinnen trafen und seine Spielerinnen wie viel zu oft in dieser Partie nicht.

MTV/BG: Baumgardt 19 Punkte, Bosse 2, Conrad 4, Geilhaar 6, Lara Lieckfeld 6, Papst 3, Rauschenfels 4, Sprenger 9, Stapel, Wagner 2.

