MTV Wolfenbüttel gewinnt Testspiel, BV Germania 0:0

Testspiele auf ihren Kunstrasenplätzen absolvierten die beiden Wolfenbütteler Fußball-Landesligisten MTV und BV Germania. Die Meesche-Kicker hatten sich den SV Fortuna Magdeburg, Verbandsligist aus Sachsen-Anhalt, eingeladen und siegten dank eines Treffers von Niklas Kühle. Der BV Germania trennte sich torlos vom Hannoveraner Landesligisten SV Bavenstedt.

MTV Wolfenbüttel – SV Fortuna Magdeburg 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Kühle (25.).

Niklas Kühles Treffer entschied ein zumindest vor der Pause sehenswertes Testspiel. „In der zweiten Halbzeit sind uns die Körner ausgegangen“, konstatierte MTV-Trainer Deniz Dogan. Seine Mannschaft zollte der Belastung des Mittwoch-Tests gegen Oberligist Lupo Martini Wolfsburg (1:2) sowie zehrenden Trainingseinheiten Tribut. Erneut ließ Dogan seine Startelf mit einer Dreier-Abwehrkette auflaufen, erneut gab er auch einigen A-Jugendlichen die Chance, sich zu zeigen.

Derweil sind die Wolfenbütteler auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Der Grund: Philipp Steinke, zweiter Mann hinter Direnc Güven, zog sich im Training ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im Knie zu und fällt für den Rest der Saison aus..

BV Germania Wolfenbüttel – SV Bavenstedt 0:0. Germanias Trainer Habil Turhan, der auf zahlreiche Stammkräfte verzichten musste, sprach von einem intensiven Testspiel auf dem Kunstrasenplatz im MKN-Sportpark, in dem seine Elf dem 1:0 näher gewesen sei als die Gäste aus der Landeshauptstadt. „Wir haben defensiv ein bisschen experimentiert“, sagte Turhan. „Meine Mannschaft hat umgesetzt, was ich von ihr sehen wollte. Unser Ziel ist es, in der zweiten Saisonhälfte defensiv stabiler zu stehen.“

Weitere Testspiele

FC Arminia Adersheim – TSV Gielde (Mo., 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Gebhardshagen).

Germania Wolfenbüttel – MTV Salzdahlum (Mi., 19.15 Uhr, MKN-Sportpark).

