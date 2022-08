Wolfenbüttel. Keine Punkte bei der Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger FC Arminia Adersheim unterlag dem MTV Wolfenbüttel II knapp mit 2:3 (1:1).

Es war eine leichte Übung für Magnus Bötel (in Rot), aus Nahdistanz das zwischenzeitliche 1:1 für seinen MTV II zu erzielen.

Fußball-Bezirksliga 3 2:3 – Adersheims Comeback in der Bezirksliga misslingt

Fußball paradox im Meesche-Sportpark: Im Nachbarschaftsduell an Spieltag 1 der Bezirksliga 3 zwischen Gastgeber MTV Wolfenbüttel II und Aufsteiger FC Arminia Adersheim setzte sich die MTV-Reserve am Ende verdient mit 3:2 (1:1) durch – und dennoch lagen bei beiden Trainern Welten zwischen den Analysen des Geschehens.

MTV-Coach Anthony Pfitzner schwankte zwischen Erleichterung und Unverständnis. Erleichterung deshalb, weil der Saisoneinstieg gelungen war. „Die drei Punkte tun uns gut.“ Wenig Verständnis hatte Pfitzner – einmal mehr – für den Chancenwucher, den seine Jungs betreiben. „Wir müssen hier deutlicher gewinnen. Aber das ist das alte Lied.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Adersheims Spielertrainer Garrit Golombek sprach trotz der Niederlage von einem gelungenen Auftritt seiner Mannschaft. „Adersheim war nach über zehn Jahren erstmals wieder in einem Bezirksligaspiel dabei. Dafür haben wir es ganz gut gemacht“, befand der spielende Trainer, der dem Offensivspiel seiner Mannschaft auf dem Kunstrasen-Geläuf wie gewohnt viele Impulse gab. Und in der Tat: Die Gäste überraschten vor allem in der ersten Halbzeit mit couragiertem Spiel nach vorne. „Unsere Torchancen waren fußballerisch sehr gut herausgespielt“, befand Golombek. Eine davon nutzte Fernando Calis zur Gästeführung (19.).

Die Meesche-Kicker berappelten sich jedoch schnell und glichen nur drei Minuten später durch Magnus Bötels Abstauber aus. Dies war auch bereits der Halbzeitstand.

MTV dreht in Halbzeit 2 auf

Nach dem Seitentausch erhöhte der MTV die Schlagzahl seiner Offensivaktionen, doch Adersheims Defensive hielt dem Druck stand. Nach vorne setzten die Gäste Nadelstiche. Eine klasse Direktabnahme von Dimitri Sarizki zum 2:1 (74.) ließ jedoch den MTV auf die Siegerstraße einbiegen. Torben Reihers trockener Distanzschuss, den Arminia-Keeper Tobias Utermark zu spät sah, brachte das 3:1 (86.). Maximilian Kochs Anschlusstreffer kam zu spät. Vorlagengeber Golombek sagte: „Der MTV hat Qualität, er kommt unter die ersten Fünf.“

Tore: 0:1 Calis (19.), 1:1 Bötel (22.), 2:1 Sarizki (74.), 3:1 T. Reihers (86.), 3:2 Koch (90.+3).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de